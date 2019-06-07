「2019國際乒聯世界巡迴賽香港公開賽」混雙4強，港隊組合黃鎮廷╱杜凱琹痛失2局領先優勢，2：3反負中華台北的林昀儒╱鄭怡靜，繼上周中國公開賽決賽後再度不敵同一對手，無緣決賽。

混雙4強，港隊代表黃鎮廷和杜凱琹繼上周中國賽決賽後，再戰中華台北組合林昀儒╱鄭怡靜。該戰「黃杜配」領先1局下倒輸3局告負。今仗再遇對手，他們甫開賽迅即進入狀態，首局先贏11：6；次局更迫得對方使用暫停，卻無阻「黃杜配」 以11：9在局數上再下一城。

杜凱琹坦言對個人今站表現略感失望，要盡快調整接下來緊密的賽程。（余俊亮攝）

可是第3局起，中華台北組合把節奏逐步加快，黃鎮廷和杜凱琹屢次被對方搶攻得分，連輸2局4：11及1：11。決勝局即使現場觀眾不斷鼓掌激勵港隊，「黃杜配」始終無法應對林昀儒和鄭怡靜快速的擊球，最終再輸5：11得銅牌（賽事不設季軍戰）。林昀儒和鄭怡靜則會在明天下午的混雙決賽對陣韓國的李尚洙╱崔孝珠。

黃鎮廷此役已是單日第4戰。（余俊亮攝）

賽後杜凱琹表示上周的失利使她們今場決心要在細節上進步，可惜在技術上被對方限制，導致他們未能發動進攻：「領先2局後對方改變戰術，在擊球落點上控制我們。」惟杜凱琹對她與黃鎮廷配搭的信心未有動搖：「其實我和他近來合作得愈來愈好，我倆皆是右手握拍，講求體現個人能力。往後我們要提升個人能力，以幫助混雙的發揮。」

黃鎮廷杜凱琹錯失復仇良機。（余俊亮攝）

杜凱琹認為兩度輸給同一對手其實是好事：「這兩場失利讓我們可以檢討，從而作出改善。」。（余俊亮攝）