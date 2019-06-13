【英超】賽會公布19/20球季全部賽程　利物浦揭幕戰鬥英冠盟主

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英超賽會公布19/20球季的全部賽程，揭幕戰會在香港時間8月9日（星期五）深夜3時上演，由應屆歐聯冠軍利物浦對升班馬諾域治。首周有場Big 6大戰，曼聯會在香港時間8月11日（星期日）晚上11時30分主場對車路士。

此外，英超在來季安排了別出心裁的歇冬，第26輪聯賽的10場比賽，將會分散在2月8日或15日兩個周末，每個周末有5場，換言之，每支球隊都有一個周末休息，但球迷在兩個周末都有比賽看。

英超賽會今日（6月13日）公布19/20球季的賽程，揭幕戰會由應屆英超亞軍及歐聯冠軍利物浦在晏菲路擺陣，面對英冠盟主諾域治；該仗在香港時間8月9日（星期五）深夜3時上演。

利物浦今季僅負曼城勇奪亞軍，下季將會踢揭幕戰。（Getty Images）

英冠冠軍諾域治在新球季首戰鬥利物浦。（Getty Images）

在8月10日（星期六）晚上，早場有應屆冠軍曼城作客韋斯咸，在香港時間晚上7時半舉行；到晚上10時，則有5場比賽，分別是般尼茅夫對錫菲聯、般尼對修咸頓、水晶宮對愛華頓、李斯特城對狼隊以及屈福特對白禮頓；至於深夜12時半就有熱刺主場對阿士東維拉。

在8月11日（星期日）晚上則有兩場比賽，頭場9時由阿仙奴作客紐卡素，而尾場則是big 6大戰，曼聯在11時半主場對車路士。

英超首輪賽程：

10/08　03：00　利物浦 Vs 諾域治

10/08　19：30　韋斯咸 Vs 曼城

10/08　10：00　般尼茅夫 Vs 錫菲聯

10/08　10：00　般尼 Vs 修咸頓

10/08　10：00　水晶宮 Vs 愛華頓

10/08　10：00　李斯特城 Vs 狼隊

10/08　10：00　屈福特 Vs 白禮頓

11/08　00：30　熱刺 Vs 阿士東維拉

11/08　21：00　紐卡素 Vs 阿仙奴

11/08　23：30　曼聯 Vs 車路士

註：以上為香港時間

曼聯對車路士的Big 6大戰會在首輪上演。（Getty Images）

來季英超增設歇冬，讓球隊在季中有一周的休息時間，但方式跟西甲、德甲等整個聯賽暫停不同。在第26輪英超，10場比賽會分散在兩個周末舉行，分別是2月8日及15日，兩個周末各5場；換言之，每支英超球隊都有一個周末休戰。

部分英超球隊在社交網站上載英超賽程圖片：

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