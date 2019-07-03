【足球】伊恩胡禮專訪：球會必須留下托拉拿　直言盼沙夏加盟

阿仙奴一代名宿伊恩胡禮，相隔24年再度訪港。01體育獲邀與這名傳奇專訪，他先大讚香港夜景，又大談對阿仙奴的看法，包括對艾馬利的評價，近日有關韋費特沙夏的消息等，十分平易近人。 場地提供：皇家太平洋酒店

1995年，當時伊恩胡禮是阿仙奴一員，跟隨隊伍與流浪作友賽，故他對香港並非完全陌生。「這是你首次訪港？」「不，這不是我首次來港，不過當年大部分時間都需留在酒店，沒有到太多地方遊覽。」伊恩胡禮表示，今次自己希望能到廟街閒逛，試一下地道小食，又指香港夜景非常迷人。

伊恩胡禮表示，今次不是第一次到訪香港。（高仲明攝）

10分滿分 艾馬利只有5分

去季艾馬利走馬上任，曾一度帶領球隊各項賽事22場不敗，惜球隊高開低走，最後階段更失諸交臂，無緣重返歐聯賽場。對於艾馬利的表現，伊恩胡禮直截了當，只給予他5分（10分滿分），反映他並不滿意其執教，如在處理奧斯爾上陣一事方面。

「是的，我們有一個艱難的開季，聯賽一開始就面對曼城及車路士，不過季初整體表現也相當不俗，球隊亦連續22場不敗。可是，球員在多輪不勝後失去信心，作客的劣績亦斷送了我們的歐聯資格。」

「未來一季他可以購入他想要的球員，球員們亦更為了解其戰術，成績應該會好轉。球隊的攻擊線上有著奧斯爾、米希達利恩這類創造型球員，加上拿卡錫迪與奧巴美揚的鋒線，其實已經有着成為強隊的基礎，但這些球員背後的防守必定要再加強，球員們亦需具備信心，以取得比去季更好的成績。」

伊恩胡禮認為，阿仙奴本來可以獲得歐聯資格，但讓機會溜走。（高仲明攝）

愛之深，責之切，作為前槍手，伊恩胡禮字裡行間，表達對未能擠身歐聯的失落，而他又認為，球隊缺乏持續性直接導致此結果。

「季尾的四輪聯賽（34至37週），球隊只能取得1分，白白錯失直接打入歐聯的機會。其實球隊只要在其中一場全取3分，情況已經截然不同……歐霸決賽面對車路士，球隊發揮亦未如理想，讓另一個取得歐聯入場券的機會溜走。

「球隊若然未能在轉會窗增添新兵，對球隊，對槍迷也是極為糟糕的暑假。現時阿仙奴必須一洗頹風，重振士氣，新衣發佈是其一，而新球員與賽前熱身賽也是非常重要。」

要有競爭力 必先加強防守

談到轉會問題，伊恩胡禮想了一想，指球隊必須盡可能地在多個位置上作改善，亦再次重申阿仙奴的防守必須進一步加強，才能更像一支富有競爭力的球隊。

「中堅是我認為需要加強的位置，翼鋒亦一樣，但最優先的是左閘。我們的防守必定要強化，門將（尼奴）表現相當好，比利連亦會傷瘉復出，哥斯尼與洛賀丁都是可靠人選，但防線仍然需要兩位具實力的後衛加盟以改善防守。」

有球迷高舉印上「98」及「CHAMPIONS」字樣的阿仙奴球衣，紀念當年奪冠。（高仲明攝）

近日傳出阿仙奴與水晶宮翼鋒韋費特沙夏拉上關係，作為曾效力這兩間球會的名宿，伊恩胡禮樂見這宗交易最終得以落實，而在訪問中他亦不只一次提到其名字。「毫無疑問他是一名好球員，從小已是阿仙奴的球迷，過去一直為水晶宮鞠躬盡瘁，對他而言是時候接受新挑戰。之前他在曼聯並沒太大機會發揮，但我相信在阿仙奴他定能大展身手。」

「當球賽呈膠着，我們需要沙夏這類球員突破對手防線。他具備盤扭能力，能為隊友製造埋門機會，處理最後一腳也相當不俗，故交易若能成事，配合現有陣容，球隊實力定必更為提升。」

另一宗廠迷較為關注的傳聞必定是托拉拿由於未能適應，希望重返意大利。對此伊恩胡禮向球迷大派定心丸，並重申球隊需要這類球員。

阿仙奴承受不起失去托拉拿

「他已經澄清自己仍是阿仙奴球員，亦表示享受在倫敦的生活。當然，首季加盟球隊他必然會有所不適應，例如語言，但許多球員也會碰上。托拉拿已清楚表明他不想離隊，我們亦承受不起失去他的後果，他是一種我們尋找多年的球員。」他直言來季將會是極為艱難的一季，「Big 6」固然是勁敵，而狼隊、李斯特城及愛華頓也展示出他們的實力，故阿仙奴不能讓托拉拿離隊，並需盡力簽下沙夏及些路迪左閘基蘭泰亞尼（Kierney Tierney），以加強球隊整體實力。」

伊恩胡禮表示，小將不會永遠都獲得機會，必須在上陣時為球隊帶來改變。（高仲明攝）

除了一隊球員，一眾年輕球員的去向也備受關注。伊恩胡禮認為，部分年青球員值得上陣機會，並點名稱讚3名小將，又指他們必須好好把握機會，以換取艾馬利信任。

「雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）去季在德甲已經證明自己有所實力，故他值得球隊給予更多機會；尼基迪亞（Eddie Nketiah）同樣需要機會，作為拿卡錫迪及奧巴美揚的後備；連同史密夫路維（Emile Smith Rowe），我相信3人會在熱身賽取得機會，但他們必須把握每一個機會，發揮自己，換取更多的上陣時間。不論聯賽、足總盃或聯賽盃，你必須在上陣時為球隊帶來改變。機會並不會永遠存在，要知道阿仙奴是一間大球會，你的位置很多球員也希望得到，故他們必定要好好把握機會，踢出應有水準。」

伊恩胡禮及後到旺角The Forest Adidas分店，出席新一季阿仙奴球衣發佈活動，並為一眾球迷簽名及拍照留念，盡顯其親民一面。他表示，在街上碰到的球迷非常有禮貌，要求合照後紛紛道謝，亦希望來年能與家人再到來港旅遊。