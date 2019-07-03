【英超】熱刺一日兩簽　破球會紀錄收購尼當比利

熱刺事隔517日後，終於再在轉會市場出手，一日兩簽，先從列斯聯收購翼鋒積克奇勒，再以破球會紀錄的5380萬鎊從里昂買入中場尼當比利。

英超勁旅熱刺在當地時間昨日下午宣布，從里昂簽入22歲法國國腳中場尼當比利，雙方簽約6年。權威媒體《BBC》稱，尼當比利的轉會費打破熱刺的球會紀錄，基本轉會費為5380萬鎊，若包括其他條款，最高可達6280萬鎊。熱刺之前的最貴買人紀錄是2017年從阿積士以4200萬鎊簽入達雲臣山齊士。

熱刺昨日宣布，簽入法國中場尼當比利。（熱刺官網）

尼當比利的球員生涯並非一帆風順，他在甘岡接受青訓，但在2014年不獲球會的職業合約，轉投艾米恩斯。最初，他為艾米恩斯的預備組披甲，踢法國第5級聯賽。16/17球季，他協助艾米恩斯從法乙升班，之後外借加盟里昂，其後被買斷。他曾是法國U21國家隊成員，現有6次大國腳經驗。

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尼當比利（左）曾代表里昂在歐聯與曼城交手。（Getty Images）

熱刺昨日較早前還宣布，簽列斯聯簽入18歲翼鋒積克奇勒，據報簽約4年，其轉會費約為1000萬鎊。不過，積克奇勒來季會以外借身分，繼續為列斯聯出戰英冠。熱刺昨日一日兩簽，相信振奮不少熱刺球迷，因為上次熱刺簽人，已經是2018年1月31日簽入盧卡斯莫拉，之後有517日沒有在轉會市場買人。