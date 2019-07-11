塞內加爾及尼日利亞率先躋身非洲國家盃的最後4強！塞內加爾門將艾費特高美斯接應回傳時「撻Q」，幸未有踢進自己龍門，結果一球小勝貝寧；「超霸鷹」尼日利亞在完場前絕殺南非，以2：1奏凱晉級。

貝寧在今屆非洲盃中，首度突破分組賽階段，並爆冷淘汰摩洛哥晉身8強，與塞內加爾交手。世界排名比塞內加爾低66位的貝寧，在今仗表現不落下風，雖然控球率稍遜，但亦有不少具威脅埋門，貝寧前鋒樸堤（Mickaël Poté）在上半場接應罰球，近門後腳攻門，惜僅僅柱邊出界。塞內加爾門將艾費特高美斯（Alfred Gomis）在易邊後，接應隊友回傳時毫無壓力下不慎「撻Q」，踢向自己龍門的方向，他未能追到皮球，幸好僅僅出界，未有鑄成大錯。

塞內加爾打入4強，繼續向首奪非洲盃錦標邁進。（路透社）

塞內加爾門將高美斯驚險「撻Q」逐格睇（按圖放大）

大難不死的塞內加爾，在69分鐘終破僵局，兩名「利物浦及愛華頓兵」合作炮製入球，沙迪奧文尼引到後衛上前後傳給入楔的效力伊祖沙古爾（Idrissa Gueye），後者殺入禁區內起腳入網。塞內加爾及後有機會增添紀錄，三番四次對住半空門起腳，但皆被貝寧球員擋出，結果塞內加爾一球僅勝晉級，將與馬達加斯加或突尼斯的勝方，爭奪決賽席位。

沙迪奧文尼在今仗雖未有入球，但貢獻一個助攻，助球隊晉級。（路透社）

「超霸鷹」尼日利亞與南非的另一場8強戰，效力維拉利爾的尼日利亞前鋒卓禾斯（Samuel Chukwueze）門前近射先開紀錄，在27分鐘領先1球。效力史篤城的伊迪保（Peter Etebo）的罰球施射被對手撲出，未能擴大領先優勢。

南非在下半場由邦加尼桑古（Bongani Zungu）門前頂入，旁證舉起格仔旗示意越位，及後球證使用非洲盃8強起使用的VAR，球證翻查VAR後指並非南非球員觸球，而入球有效，在71分鐘追成平手。尼日利亞一次角球攻勢，南非門將出迎未能打走皮球，杜斯特伊岡（William Troost-Ekong）門前撞入，結果尼日利亞以2：1力克南非，相隔6年後再度打入4強，將與科特迪瓦及阿爾及利亞的勝方，爭入決賽。

尼日利亞的杜斯特伊岡在完場前近門得手，助球隊絕殺南非。（路透社）