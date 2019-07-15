非洲國家盃進入白熱化階段，兩場4強戰亦戲劇性十足。塞內加爾與突尼斯在下半場末段分別12碼宴客，塞內加爾在加時階段以烏龍球擊敗突尼斯；阿爾及利亞主力馬列斯在完場前，罰球勁射入網，領阿爾及利亞以2：1力克尼日利亞，將與塞內加爾爭奪今屆錦標。

塞內加爾連續兩場都以1球淘汰烏干達及貝寧，躋身準決賽，與突尼斯力爭決賽席位。塞內加爾的沙巴利（Youssouf Sabaly）在左路帶入大位，右腳勁射中柱，在上半場兩軍互無紀錄。戰至下半場73分鐘，塞內加爾的守衛高列巴尼（Kalidou Koulibaly）欲飛身阻擋對手射門時，省中手部，球證隨即吹罰12碼，但費贊尼沙斯（Ferjani Sassi）的12碼被塞內加爾門將高美斯一抱入懷。5分鐘後，伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）為塞內加爾博得12碼，但沙維特（Henri Saivet）操刀的12碼同樣宴客，兩軍需要進入加時分勝負。

塞內加爾憑烏龍球奠勝。（路透社）

塞內加爾氣走突尼斯圖輯（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

VAR後突尼斯未獲12碼

塞內加爾終在加時階段打破悶局，一記右路罰球傳中，突尼斯門將出迎飛撲解圍，但皮球省中己隊球員入網，塞內加爾在加時上半場10分鐘先開紀錄。之後塞內加爾的伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）疑似在禁區內犯手球，但球證在翻查VAR後，未有判罰12碼，使在場一眾的突尼斯球迷大感失望，結果塞內加爾以烏龍球1球險勝晉級，繼2002年後再度打入決賽，力爭首度揚威非洲盃。

塞內加爾殺入決賽，球員一同跳舞慶祝。（路透社）

另一場4強戰，馬列斯領軍的阿爾及利亞迎戰「超霸鷹」尼日利亞，阿爾及利亞同樣以烏龍球開紀錄，隊長馬列斯傳中省中尼日利亞守衛心口入網，在40分鐘領先1球。尼日利亞在下半場一記遠射，阿爾及利亞球員以手臂擋走射門，球證在翻看VAR後吹罰12碼，並由恩哈路（Odion Ighalo）一射中鵠，在72分鐘扳成平手。阿爾及利亞的伊斯美賓拿沙（Ismaël Bennacer）在完場前補時階段遠射中楣，尼日利亞以為避過一劫，但馬列斯處理最後一擊，禁區頂罰球破網，以2：1絕殺尼日利亞，相隔29年再度躋身決賽。

塞內加爾鬥阿爾及利亞的非洲盃決賽，將在7月20日上演。