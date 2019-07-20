【非洲盃】阿爾及利亞「符碌」入球　全場一次射門挫塞內加爾捧盃

阿爾及利亞全場僅得一次射門，但就靠前鋒布內亞這一腳被沙利夫辛尼改變方向的攻門，昨晚在非洲國家盃決賽，以1：0擊敗塞內加爾，史上第二次捧盃。

於埃及舉行的2019年非洲國家盃，在當地時間昨晚（7月19日），由塞內加爾對阿爾及利亞上演決賽，法國名將列貝利也入場觀看。開波兩分鐘，阿爾及利亞就靠一個帶有幸運成份的入球開紀錄，效力艾薩德的27歲前鋒布內亞（Baghdad Bounedjah）從左路推進，至禁區頂起腳。

阿爾及利亞的布內亞（左）的射門省中沙利夫辛尼彈高，笠死門將入網。（視覺中國）

阿爾及利亞射手布內亞慶祝入球。（路透社）

塞內加爾中堅沙利夫辛尼（Salif Sané）落腳飛鏟，結果布內亞的射門被改變彈高，笠過了門將艾費特高美斯（Alfred Gomis），貼柱入網，阿爾及利亞取得領先。

布內亞入球片段：

落後的塞內加爾傾力反撲，但攻勢並不入肉，他們全場12次射門，只得3次中目標。在38分鐘，前鋒麥巴耶尼安（M'Baye Niang）禁區頂左腳抽射，僅僅越楣而去，是他們上半場最有威脅的埋門。

沙迪奧文尼（左）今場表現平平。（路透社）

換邊後，在60分鐘，塞內加爾的伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）右路傳中，省中禁區內阿爾及利亞球員古爾迪奧拿（Adlene Guedioura）的手臂，球證即時吹罰12碼。然而，球證之後表示要看VAR，看完之後決定取消12碼。從慢鏡得見，古爾迪奧拿的手臂當時緊貼身軀。

馬列斯（左）今場在進攻上的建樹亦不多。（路透社）

比起塞內加爾，其實阿爾及利亞的攻力更疲弱，他們全場只得38%的控球，射門只得一次，但那一次就轉化成入球。最終，阿爾及利亞在決賽以1：0擊敗塞內加爾，繼1990年那屆後，再次贏得非洲盃冠軍。

輸波後，文尼十分傷心，坐在草地上，由職員安慰。（路透社）

效力曼城的隊長馬列斯（Riyad Mahrez），為阿爾及利亞高舉獎盃。至於另一邊廂，賽前聲言願以歐聯冠軍換取非洲盃成功的塞內加爾前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane），就斯人獨憔悴。

馬列斯以隊長身分，為阿爾及利亞接過獎盃。（路透社）

阿爾及利亞教練比拿馬迪（Djamel Belmadi）賽後說：「沒有球員的努力，我是一無所有。他們才是最大的功臣。當然，教練團有給予指引球員，但球員的確跟住做得非常好。」