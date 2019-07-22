【國際冠軍盃】哈利卡尼笠射奠勝　熱刺3：2力克祖雲達斯

在新加坡上演的國際冠軍盃第2場賽事，重演上季歐聯16強的戲碼，由熱刺鬥有C朗拿度坐鎮的祖雲達斯。即使C朗今仗有進帳，亦未能阻止球隊落敗，熱刺的哈利卡尼在完場前在中圈一記妙絕笠射得手，助球隊以3：2絕殺祖雲達斯。

回歸祖雲達斯的鋼門保方今仗正選披甲，聯同C朗拿度﹑馬度迪及文迪蘇傑等，而熱刺方面亦派出孫興慜﹑迪利阿里及拉美拿任正選，在新加坡上演去季歐聯16強的「翻版戰」。

回歸祖雲達斯的保方與C朗拿度今仗正選披甲。（Getty Images）

熱身賽直播賽程（按圖放大）

兩軍在今仗合共製造超過30次攻門，使在場的新加坡球迷大飽眼福。熱刺的孫興慜在開賽早段便兩度近門施射，中柱未能建功，但保方在30分鐘仍告失守，拉美拿在近門補射開紀錄。兩軍在下半場9分鐘內轟入3球，祖雲達斯在下半場11分鐘扳成平手，由盛傳即將離隊的希古恩射地波入網，加上C朗拿度在4分鐘後撞射得手，但反超前2：1僅5分鐘後，熱刺新兵尼當比利助攻盧卡斯莫拉快腳一射入網，打成2：2平手。

孫興慜在上半場早段多次威脅祖雲達斯的大門。（Getty Images）

C朗拿度雖在今仗有入球，但未能助球隊贏波而回。（Getty Images）

正以為握手言和之際，後備入替的哈利卡尼在補時3分鐘，見祖雲達斯門將施捷斯尼稍有失位，在中圈果斷大腳笠射得手，為熱刺攻入絕殺一球，以3：2擊敗祖雲達斯。

哈利卡尼的中圈笠射為熱刺奠勝之外，他亦為這個入球感興奮，「這個入球或許是我生涯中最精彩的一球，我看見對方門將稍稍離開龍門，便嘗試一下遠射，結果幸運地射入了。」

熱刺主帥普捷天奴指卡尼的入球是今個賽季的好開始，「哈利卡尼的入球不可思議，無疑是一個妙絕的入球，對他而言在熱身賽建功可以使他增強信心。」

祖雲達斯門將施捷斯尼稍稍離開位置，便被哈利卡尼笠射收死。（Getty Images）