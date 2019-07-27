【夏天行山路線】黃大仙廟起步夜遊獅子山　盡覽九龍半島沙田夜景

想起以往仍未在獅子山頂欣賞過燈火通明的市區夜色，適逢登山當日為是全年黑夜最短的一天，以香城為例，真正全黑的時間只有九個小時左右，所以下班決定登上獅子山，飽覽山下特別寶貴的夜景，而且還有一個「好處」，就是萬一迷途的話，下一個白天會很快到來，當然遠足必然是以安全為先，不要令自己產生迷途或遇險的機會，所以是晚也是採取最安全的方法登頂的。

路線：黃大仙廟－沙田坳－雞胸山－獅子山（495米）－回歸亭－樂富站

獅子山（北潭坳Blog提供）

獅子山郊野公園為在1977年6月24日首批成立的郊野公園之一，事後翻查萬年曆，當日亦是郊野公園的「農曆生日」，坳仔原來悄悄為其慶生了，至今郊野公園數量已有24個，面積達全境四成，來年或再加上紅花嶺。

郊野公園向來是香城市民於假日遠離煩囂及親近大自然的地方，也是充滿天然資源的地方，茂盛的樹林對去除二氧化碳帶來一定幫助，重要性不容忽視，雖然香城人口愈來愈密集，官方希望動用小量郊野公園土地興建房屋，但坳仔始終認為，在可行情況下均不應動用郊野公園，因為不是地形不合，就是離市區頗遠，縱使建了房屋，對象未必是「有開工，無收工」的普羅大眾。

臨下班的時候天色明顯轉差，但查看雷達圖，發現雨帶持續時間似乎不太長，於是就按原定計劃起行。7點左右到達黃大仙廟外圍，天色頗為陰沉，東面更有一片烏雲，不過先行上山，到沙田坳邨附近再算。

經馬路上沙田坳期間，東面的烏雲開始散了，雷達圖由原本的黃綠色轉為藍色，相信夜行問題不大，亦見一些人上山，似乎是附近居民飯後運動一下，由於山上有民居及「遊車河」熱點飛鵝山，所以上山時也要靠邊走，慎防經過的車輛。從沙田坳邨起，慢慢上走至沙田坳麥徑路口，需時不到半小時。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 2

更多九龍行山路線：

【飛鵝山】經東洋山象山登頂看九龍美景 記得留意小豬石

【九龍東】慈雲山法藏寺起步往十二笏 沿衛奕信徑影吊鐘花

【九龍東】麥理浩徑第五段最近市區 飽覽九龍美景兼看軍事遺蹟

開始轉入天然山徑，此時路燈也沒有了，於是亮起頭燈前行，沿途偶見一些開揚位置，再發現旁邊的飛鵝山及獅子山頂稍高於雲底高度，相信山頂的景色並不太理想，故此當時或已是拍攝夜色之良機。

晚上8點多，人們一般回到五星級的家，享受與家人相處的時光，那個時候大部分人都未睡覺，所以獅子山下的民居自然是燈火通明了，如在凌晨時分登頂，夜景又變得不一樣。

對於老一輩的市民而言，也許是生於斯、長於斯的地方，上世紀中逃避內陸戰火或內亂的人，很多人擇在山下南面平地而居，繼續發憤圖強，造就「獅子山精神」。遠點的地方，是滿布霓虹燈裝飾的港島CBD，裏面仍有不少人日以繼夜地工作。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 4 + 3 + 2

從馬路至獅子山頂（獅尾）需近一小時，部分位置也可欣賞到沙田新市鎮。臨到山頂時是連綿不斷的樓梯，確是令人感到悶熱，始終是日濕度相當高，但山頂上又有陣陣南風吹拂，不太難受。

山頂上剛好有一批遊人，山下的景色則若隱若現，所以就把握機會留影了，忽然又有另一群遊人由「獅尾脊」方向而至，看來他們真厲害，晚上還在走高難度的線路。廿分鐘後，山頂又被雲層籠罩，再過5分鐘雲層未散，於是原路折返麥徑，再徑山腰往回歸亭方向。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 11 + 10 + 9

更多靚景打卡行山路線：

【元朗】朗屏港鐵站出發登髻山 一覽南生圍魚塘日落靚景

【元朗】河背水塘水壩底部探秘 層層流水看似幻彩雲石

【屯門】西鐵站出發行屯門徑 經彩虹欄杆到藍地水塘

【將軍澳】龍蝦灣郊遊徑登大嶺峒 看海天一色美景

往回歸亭的山徑有些亂石，在全黑的樹林中前行，感覺有點漫長。約半小時左右到回歸亭，稍為休息幾分鐘，就朝橫頭磡方向下山，最後經獅子山公園、天馬苑，約10點半抵達樂富站，結束是晚的獅子山夜遊，沿途沒遇到任何野豬，但上沙田坳時看見一群猴子，及從回歸亭下山時，聽到附近斜坡上疑似有蛇類蠕動之聲音，同時因為濕度高，途中不時會碰到一些小蜘蛛網。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 5 + 4 + 3

免責聲明：有見遠足活動成為潮流，當中有相當多為新手，讀者在參閱本網誌後不宜完全跟隨內容所述的時間及步速，始終實力有一定差距，應盡早起步為佳，在選擇路線時亦要衡量自己的能力及事前蒐集好資料，避免迷途或受傷繼而要求救援服務。本網誌大部分遊記對全無遠足經驗的讀者來說都不適合，如讀者貿然跟隨遊記而導致有任何意外或財物損失，本人概不負責。

【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】