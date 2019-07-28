【劍擊】江旻憓IG透露韌帶撕裂　「感謝大家的愛」

香港女子重劍代表江旻憓今年連創佳績，先在世界盃連續兩站歷史性奪金、又登上世界排名第一，早前亦在世界錦標賽獲得銅牌，成為香港在劍擊世錦賽首面獎牌。 不過Vivian在匈牙利參加世錦賽期間右膝意外受傷，今日她在instagram透露膝蓋前十字韌帶撕裂。

江旻憓早前在匈牙利布達佩斯出戰世界錦標賽期間，不慎受傷，她凱旋而歸時透露自己在8強賽前意外滑倒，令右膝受傷，並指傷處疼痛，影響她在8強及4強的發揮，當時這位香港劍手表示：「8強一發力便發出『突』一聲，變得很軟，翌日右腳亦不能屈曲」，影響當日的4強賽，最後未能再進一步打入決賽。

江旻憓（右一）在2019世界劍擊錦標賽獲銅牌，摘得香港劍擊第一面世錦賽獎牌。（圖片來源：FIE）

江旻憓因傷需提早返港檢查，亦因而未有參加隨後的團體賽。Vivian今日透過IG Story放上一張自己在醫院休息的照片，並附上留言稱：「Oops I did it again... tore my other acl but it's fixed now! Thanks u for all the love （我又來了……另一邊膝蓋的前十字韌帶撕裂，但現在已經修好了！謝謝大家的愛）」。江旻憓未有回應詳細傷情，不過據知她明日會出席一活動，相信傷勢未算嚴重，對她爭取奧運資格以至明年7月的東京奧運，影響應不大。



江旻憓2017年在世界錦標賽前，左膝曾受嚴重創傷，當時她養傷3個月後即復出比賽，獲教練Tavi大讚「堅強」，而她亦更努力操練及減重，戰績不跌反升，終成「世界一姐」。