【劍擊】江旻憓IG透露韌帶撕裂　「感謝大家的愛」

香港女子重劍代表江旻憓今年連創佳績,先在世界盃連續兩站歷史性奪金、又登上世界排名第一,早前亦在世界錦標賽獲得銅牌,成為香港在劍擊世錦賽首面獎牌。 不過Vivian在匈牙利參加世錦賽期間右膝意外受傷,今日她在instagram透露膝蓋前十字韌帶撕裂。

江旻憓早前在匈牙利布達佩斯出戰世界錦標賽期間,不慎受傷,她凱旋而歸時透露自己在8強賽前意外滑倒,令右膝受傷,並指傷處疼痛,影響她在8強及4強的發揮,當時這位香港劍手表示:「8強一發力便發出『突』一聲,變得很軟,翌日右腳亦不能屈曲」,影響當日的4強賽,最後未能再進一步打入決賽。

江旻憓(右一)在2019世界劍擊錦標賽獲銅牌,摘得香港劍擊第一面世錦賽獎牌。(圖片來源:FIE)

江旻憓因傷需提早返港檢查,亦因而未有參加隨後的團體賽。Vivian今日透過IG Story放上一張自己在醫院休息的照片,並附上留言稱:「Oops I did it again... tore my other acl but it's fixed now! Thanks u for all the love (我又來了……另一邊膝蓋的前十字韌帶撕裂,但現在已經修好了!謝謝大家的愛)」。江旻憓未有回應詳細傷情,不過據知她明日會出席一活動,相信傷勢未算嚴重,對她爭取奧運資格以至明年7月的東京奧運,影響應不大。



江旻憓2017年在世界錦標賽前,左膝曾受嚴重創傷,當時她養傷3個月後即復出比賽,獲教練Tavi大讚「堅強」,而她亦更努力操練及減重,戰績不跌反升,終成「世界一姐」。