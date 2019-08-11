【英超前瞻】阿仙奴大清洗　增強攻力爭前四　防線漏洞未解決

踏入艾馬利執教阿仙奴的第二個球季，這位西籍領隊今夏逐漸將「雲格時期」的球員清洗，開始構建出其理想球隊的雛形。槍手今季以重返「最熟悉位置」——前四為目標，希望重奪歐聯入場券。 雖然外界曾指艾馬利今夏轉會費有限，但球會成功以高價購入科特迪瓦翼鋒尼高拉斯比比等多位新兵，前線組合令人期待，不過兵工廠新季防線仍令人擔憂。

球員買賣簡評：

兵工廠去季欠缺突破型球員，今夏終以破球會轉會費紀錄的7200萬鎊，從法甲里爾簽入翼鋒尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）。這位24歲的科特迪瓦國腳擅長擔任右翼，上季以22個入球及11記助攻成為法甲銀靴，僅次於基利安麥巴比；他上季更交出場均2.7次成功突破的紀錄，有望加強球隊行軍速度與創造力。不過球隊在轉會窗關閉前最後一刻出售青訓出身的伊禾比，減弱邊路人選。

在進攻中場艾朗藍斯免費轉投祖雲達斯之下，阿仙奴從皇家馬德里外借丹尼施巴路斯（Dani Ceballos）作暫時替補。這位在皇馬甚少上陣機會的球員護球及遠射能力不俗，能提升球隊攻守轉換時的效率，或可在英超賽場再證明能力。至於年僅18歲的巴西球員馬天尼利（Gabriel Martinelli）則屬於兵工廠的未來投資，在另一替補前鋒尼基迪亞（Eddie Nketiah）外借英冠列斯聯下，預計此子有望後備登場。

尼高拉斯比比由里爾轉投阿仙奴，雙方簽約五年。（阿仙奴官網）

而阿仙奴先後有隊長哥斯尼及右閘贊堅臣離隊，球隊在轉會窗最後一日及時補充兩位後防成員，以800萬英鎊羅致32歲中堅大衛雷斯，以其經驗及即食程度，性價比可算相當高；22歲左閘基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）亦被寄予厚望，可是由聖伊天加盟的另一守將威廉沙列巴（William Saliba），隨即外借回舊會一季，未能紓緩右閘位置的燃眉之急。

大衛雷斯「壓哨」加盟，填補哥斯尼離隊的空缺。（阿仙奴官網）

領隊簡評：

上季接替雲格執掌阿仙奴的艾馬利，在兵工廠的首個球季總算不過不失，球隊最終雖只以聯賽第五名完成、未能取得歐聯入場券，不過季初就曾創造各項賽事22場不敗的紀錄，令球迷感到驚喜。艾馬利同時帶領阿仙奴殺入歐霸盃決賽，即使結果未能高舉獎盃，仍是球隊自2006年歐聯決賽後，首次出席歐洲賽冠軍戰。

阿仙奴在「雲格時代」末期，遭球迷批評缺乏鬥心，場上表現沒精打采。此情況在艾馬利上任後稍有改善，當中在半場落後熱刺下，以4：2反勝贏出北倫敦打吡最令槍迷津津樂道。這位西籍領隊更敢於在季中雪藏球星奧斯爾，以強硬手段逼使對方提升狀態及積極性。不過，他在球隊面對弱隊時，似乎未能找出合適戰術及板斧撕破對手緊密防線，仍是阿仙奴來季隱憂之一。

上季艾馬利在場邊不時激情指揮，被視為能帶動球員鬥心。（Getty Images）

阿仙奴去季失落歐霸盃，主力奧斯爾新季繼續留隊。（Getty Images）

預計正選陣容（陣式：4-2-3-1）：

+ 7 + 6 + 5

米希達利恩亦可勝任進攻中場及右翼位置。（Getty Images）

球員實力及陣容簡評：

艾馬利去季曾分別起用三中堅及四後衛陣式，但由於新季中堅人選不足，先推斷會以4-2-3-1陣式迎敵。守門員施治退役後，賓特尼奴將更坐穩首席門將之位；而隨着奧斯賓拿離隊，在季前熱身賽中表現穩定的馬天尼斯（Emiliano Martinez）有望成為二號門將。

尼奴相信可坐穩正選門將位置。（Getty Images）

後防：右閘成最大漏洞

後防是阿仙奴新球季的最大隱憂。正選右閘比利連去季左膝前十字韌帶斷裂，最新消息需待至9月尾才可復出，其在時裝界的表現甚至比球場上來得突出；加上老將列治史迪拿及贊堅臣離隊，右閘人選僅得小將美蘭尼爾斯。這位球員助攻較防守佳，友賽拜仁慕尼黑時面對京士利高文便頻頻出醜，無法予以球迷安全感，成為防線一大漏洞。

隊長哥斯尼返鄉效力波爾多，而梅斯達菲上季表現能以「災難性」形容，他被球迷戲稱為「舉手之奴」，暗諷他只顧舉手投訴；艾馬利對此子信任漸減，因此希臘後衛柏柏斯達夫普路斯將成正選。車路士中堅大衛雷斯落實來投，他上季交出41記直線傳球，屬英超之冠，其長傳及侵略性，可符合艾馬利從後場開始組織的踢法，惟他的回防速度及防守專注力仍為人詬病。

預計洛賀丁或奇林張伯斯將成後備中堅，蒙利爾亦可客串此位置，他將與哥拉辛拿斯輪流於左閘上陣，而從些路迪加盟的基蘭泰亞尼（Kieran Tierney），亦能增強左路後防實力。

梅斯達菲無法讓球迷投以信心一票，成為阿仙奴後防「炸彈」。（美聯社）

美蘭尼爾斯的防守表現令人擔憂。（Getty Images）

中場：新星嶄露頭角 板凳深度充足

槍手在防中位置上有艾利尼、盧卡斯托拉拿、古安杜斯與格列沙加作選擇，其中托拉拿個子雖小但跑動及覆蓋範圍廣，往往成功遮擋對方傳球線路。而格列沙加即使間中防守欠積極及衝動領紅，惟其長傳準繩度及遠射腳頭卻是球隊所需，預計二人將任正選。

中場中方面，奧斯爾將繼續派牌；不過去季艾馬利在硬撼強隊時較喜愛起用米希達利恩，以增加反擊速度，相信今季會沿用。另外，年僅19歲新星韋洛克（Joseph Willock）上季在歐霸盃嶄露頭角，其中決賽一役入替奧斯爾後表現令球迷眼前一亮，可惜其身形及對抗力仍有進步空間。而從皇馬借用的丹尼施巴路斯，亦將成為另一替補。

韋洛克（Joseph Willock）曾在歐霸決賽後備上陣，於季前熱身賽更顯其突破能力。（Getty Images）

前鋒：新進攻三叉戟 小將注入新鮮感

至於去季攻入22球並列英超神射手首位的奧巴美揚，已證明自己能跟另一前鋒拿卡錫迪同場合作，縱使這位加蓬射手埋門把握力仍有待改善，不過其速度及走位確是敵軍一大威脅。而拿卡錫迪雖入球數字未如前者，卻在前線停球及助隊友製造空位，新季兩人加上新翼鋒尼高拉斯比比組成進攻三叉戟，料可創造更多入球。

英格蘭小將雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）在近期友賽中曾取得入球，場上亦踢得較放膽，加上新兵巴西球員馬天尼利，期望可為阿仙奴前線帶來活力，或有意外收穫。

奧巴美揚跟拿卡錫迪於前線合作無間。（Getty Images）

英超頭5輪賽程，阿仙奴開季需連碰利物浦及熱刺。（01美術製圖）

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