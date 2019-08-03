【社區盾】英超轉眼開季高普叫苦　嘆曼城財力雄厚難敵　哥帥反擊

光陰似箭，英超轉眼又開季！本港時間周日晚上去季聯賽及足總盃雙料冠軍曼城，與聯賽亞軍利物浦會先上演社區盾比賽，為新球季揭開序幕。「紅軍」主帥高普日前表示，英超賽程頻密令人吃不消，不明白為何英超較德甲及意甲開季早那麼多；他又指曼城財力雄厚，今季仍然是最大熱門，購買力只有巴黎聖日耳門可媲美，連皇馬和巴塞也未能望其項背。 不過哥迪奧拿其後對此「嚴厲反擊」，對高普說法感困擾，指曼城大手掃貨的說法並非事實；但仍識英雄重英雄讚揚高普是出色教練。

除了要參與明晚舉行的社區盾，將在下周五拉開戰幕的英超首場獨腳戲正正亦是利物浦主場迎戰升班馬諾域治。利物浦主帥高普日前接受《利物浦迴聲報》訪問時，抱怨英格蘭球季開始得太早，球員得不到充分休息。相比德甲、西甲都在8月17日開戰，意甲開季時間則更遲之下，英超開咧時間的確較早。利物浦方面多名主力，都無法與球隊一同參與季前備戰，包括仍然在休息中未歸隊的沙迪奧文尼、剛歸來不久的艾利臣比加、羅拔圖法明奴和穆罕默德沙拿等球員。

文尼、沙拿、艾利臣及法明奴等主力較遲歸隊，利物浦在季前各項熱身賽未有「夫添」上陣。（Getty Images）

高普對此大感不滿並指：「我真不明白為什麼英超開賽這麼早，明年還有歐洲國家盃、美洲國家盃，可能還是要這麼早就踢比賽，我搞不懂。我很愛足球，但總要考慮一下球員吧，不過顯然這裏並沒有。」他繼續抱怨指，「我之前還和安察洛堤聊天，意甲也有20支球隊，他們卻在24日才開始踢比賽。英超精彩絕倫，人人都愛看，但也不用非得在別的聯賽沒開始的時候就開始吧，完全沒必要啊。」

曼城是去季英超、足總盃、聯賽盃本土三冠王，也是去年社區盾得主，今年繼續是英格蘭足球擂台躉。（Getty Images）

此外，高普日前在談及轉會市場燒錢競爭時曾提及曼城，指利物浦財力不如對方，無法競爭。他表示，「如果今季我們還能和曼城並駕齊驅，那會很好，顯然他們是最大的熱門。我們現時很輕鬆，看看會發生什麼事吧。這不會是我們最繁忙的轉會窗，過去兩年我們投入了很多，人們會叫我們花多2億、3億，但世上也許只有曼城和巴黎聖日耳門兩支球隊可以這樣做，目前看來皇馬和巴塞都不能每年這樣買人」。

哥迪奧拿反駁高普，指曼城不是每季都能花大錢買人，認為高普言論不盡不實。（Getty Images）

社區盾 曼城 Vs 利物浦 開波時間：周日（4日）本港時間22：00 體通天下Sports 2 World App 免費直播

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這番言論就惹來曼城主帥哥迪奧拿回應，哥帥表示：「對我來說，（高普）這種說法很令人困擾，因為這並不是事實。利物浦也是一家豪門，我也不喜歡說不真實的東西。去季我們在買賣球員的淨開支只有1700萬英鎊。我接手這支球隊後，會方並不是每次都大手花錢的。今季我們只買入一名球員（洛迪卡斯簡迪），也歡迎安祖利奴外借回歸。曼城並不是每季都能花這麼多錢，我不會阻止他們說什麼，也不會評論他們的話，只不過事實和他們說的不同。」

不過，哥帥仍然對高普表示欣賞：「從很多方面來講，他都是一名出色的教練，每次遇到他的球隊時我都能感受到這一點，他的指揮非常積極，這對於足球來說也是十分有幫助的。當然，有時候有一些例外，但大部分時間都不錯。」

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