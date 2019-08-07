【亞冠盃】沙維執教生涯首戰和波　完場前發脾氣踢樽變飛鞋

西班牙名宿沙維執教生涯首戰，昨晚帶領艾薩德出戰亞冠盃16強首回合，作客與艾杜哈尼踢成1：1。完場前，沙維不滿球證判決，憤怒得在場邊踢水樽，但踢走了自己波鞋。

前西班牙及巴塞隆拿中場沙維掛靴，5月底首執教鞭，留在卡塔爾，出任艾薩德主帥。由於卡塔爾聯賽夏天休季，所以到昨晚（8月6日）的亞冠盃16強首回合作客同國球隊艾杜哈尼，才是沙維教練生涯的第一戰。

在沙維麾下，有應屆非洲國家盃得主阿爾及利亞前鋒布內亞攻堅，還有前馬德里體育會中場基比擔任指揮官，另外尚有南泰熙及鄭又榮兩名韓國亞援。至於艾杜哈尼則由前摩連奴助手法利亞執教，陣中有前拜仁慕尼黑及祖雲達斯中堅賓拿迪亞。

沙維昨晚首次以教練身分帶隊踢正式比賽。（視覺中國）

沙維的艾薩德有個好開始，艾菲夫接應南泰熙斜傳，禁區內起右腳射入，在30分鐘開紀錄。不過，艾杜哈尼的突尼斯外援馬沙加尼在44分鐘於禁區頂射入，助球隊半場追成1：1平手。

艾薩德對艾杜哈尼精華片段：

換邊後，兩隊沒有紀錄，維持1：1完場，兩隊下周踢次回合，改由艾薩德主場。值得一提的是，在完場前，艾杜哈尼球員疑似在禁區中犯手球，但球證沒有吹罰12碼，沙維十分不滿，在場邊發脾氣，怒踢水樽發洩，但有趣的是，他的波鞋鬆脫被踢高。

沙維憤怒一刻片段：