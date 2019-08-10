【英超】馬迪爾重披曼聯9號球衣　夏薩特投皇馬搶走隊友7號衫

英超轉會窗在激烈交投下關閉，曼聯在最後數小時向國際米蘭高價放售中鋒盧卡古，9號球衣的新主人回到「舊主人」身上。 曼聯公布最新球衣號法國前鋒安東尼馬迪爾去季穿上11號球衣，今年重奪9號；成為自英超採用固定球衣號碼年代後，第三位用回舊號碼的「紅魔」。

馬迪爾在2015年夏天「入魔」時披上9號球衣，但一季之後改穿11號，皆因伊巴謙莫域從巴黎聖日耳門加盟。馬迪爾當時表現獲好評，傳聞要「讓愛」而感不快。伊巴離開後「曼9」球衣落入盧卡古身上，隨着盧卡古轉戰意甲，9號回到舊主身上。而他本年初才與曼聯續新約，重披9號，可算是蘇斯克查對他投下信心一票。

馬迪爾加盟後穿上9號，表現相當不錯。（Getty Images）

伊巴謙莫域駕到，「小隊友」都要讓出9號球衣。（Getty Images）

曼聯官網指，球員重披舊號碼過去僅得兩例。史高斯於1995/96年球季曾披22號，其後改穿18號至首次退役。他於2012年1月突告復出，其時18號已為艾舒利楊格所有，令他重披22號。

另一人是路爾斯華倫西亞，09年加盟後一直穿起25號，12-13年球季改穿曼聯「神聖」7號。不過，華倫西亞披上這件曾由簡東拿、碧咸、C朗拿度等巨星穿起的球衣，表現並不理想，一季後重穿25號。

「紅魔」在轉會窗活躍，兩單「大刁」備受注目，今夏「標王」哈利馬古尼將會披上5號，新右閘雲比沙卡穿29號，而從史雲斯簽入的丹尼爾占士，將會穿上安達靴里拉離隊而留空的21號。

如果夏薩特當真使用50號，相信其球衣銷量將會大升。（Getty Images）

此外，夏薩特從車路士轉投西甲皇家馬德里，亦是今季重要轉會之一。季前熱身賽中，「夏世三」的球衣竟然是50號。不過，驚喜事不能當真，皇馬公布新球季號碼，夏薩特穿上曾由C朗拿度披上的7號，至於去季7號馬里安奴戴亞斯則要讓路，改披24號。外借拜仁兩季後歸隊的占士洛迪古斯，難望從莫迪歷身上搶回外借前的10號球衣，要改穿16號。新加盟的箭頭盧卡祖域穿18號，法國後衛費蘭特文迪穿23號。