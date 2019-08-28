【澳職】FC悉尼招聘訓練助理惹爭議　要求大學學位但人工竟然得…

澳職球會FC悉尼招聘物理治療及訓練助理，要求有運動科學學士學位，每日工作6個半小時，你估人工有幾多？

在今年5月贏澳職總冠軍的FC悉尼日前請人，引起網上熱烈討論。這份工作是聘物理治療及訓練助理，要協助的範圍非常多，例如物理治療檢查、監察受傷運動員的情況、制定運動員的恢復訓練計劃，就連青年軍都訓練都要幫忙。一看工作範圍，已經覺得很專業，基本上跟物理治療師的工作分別不大。

在上屆的澳職總決賽，FC悉尼靠互射12碼擊敗珀斯光輝封王。（Getty Images/資料圖片）

FC悉尼贏得上屆澳職總冠軍。（Getty Images/資料圖片）

的確，FC悉尼要求應徵者有運動科學的大學學位，還要工作態度積極主動，而且要有職業道德。上班時間好像不錯，一年返9個月，每周上班3至4日，每日由早上8時上班，下午兩時半就收工，每日工作6.5小時。

究竟這份「筍工」有幾錢人工？

FC悉尼招聘訓練助理，工作範疇很專業，要求亦高。（網上截圖）

答案是沒有人工，因為這份是義工！此工一出，引起網民哄動，認為難以置信。有人計過數，這份工的總工時超過1000小時，但竟然沒有人工。有網民說：「當他們在球員身上花得太多錢時，連一個職員也請不起。」亦有網民感嘆：「不幸地，這就是運動科學畢業生的待遇。」

據FC悉尼的招聘廣告指，這名義工訓練助理需要協助球員訓練及恢復。（Getty Images/資料圖片）

群情洶湧之下，FC悉尼收回這份招聘廣告，他們在社交網站上回應：「多謝你們的回應及意見，我們非常重視這方面的工作，已經取消了這個職位，並且會作內部檢討。」