【美網】拿度力戰5盤險挫麥維迪夫　奪生涯第19項大滿貫錦標

「泥地王」拿度第5次打入美國網球公開賽的男單決賽，與大滿貫決賽「初哥」丹尼麥維迪夫碰頭，拿度在力戰4小時50分鐘下，險勝該名俄羅斯球手，奪得個人第19項大滿貫冠軍，距離追平費達拿的大滿貫紀錄僅差一個。

來自西班牙的拿度（Rafael Nadal），在今年美網晉級路途上僅失一盤，淘汰施歷及舒華斯曼等人，第5次殺入美網決賽，加上費達拿及祖高域在早前分別出局，大增「泥地王」第19次奪走大滿貫的機會。拿度在決賽迎戰的丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev），該名俄羅斯球手首次打入大滿貫決賽，力爭贏得個人首項大滿貫錦標。

首次亮相大滿貫決賽的麥維迪夫，在首盤率先打破拿度的發球局，施以下馬威，但33歲的拿度隨即還以顏色，追成2：2平手，及後在首盤末段再度破發，拿度先贏一盤7：5。「泥地王」在第二盤再度把握破發機會，再取一盤6：3，距離第19次大滿貫封王只差一盤。

拿度在首兩盤表現勢如破竹。（美聯社）

美網男單決賽重要數據（按圖放大）

麥維迪夫一度被破發，在落後一個發球局下未有放棄，追平後在最後一局再度打破拿度發球局，追成盤數1：2的較接近紀錄。兩名球手在第四盤一直力保發球局，拿度與第三盤一樣，在最後一個發球局失守，被麥維迪夫連續兩球超身球（Passing Shot）收死，該名23歲的球手以6：4追成平手，將賽事帶入決勝負的第五盤。

拿度面對韌力十足的麥維迪夫，在第3﹑4盤顯得束手無策。（美聯社）

初次打入大滿貫決賽的麥維迪夫，在今仗使拿度吃盡苦頭。（美聯社）

麥維迪夫在盤初，乘勢希望打破拿度的發球局，為自己建立領先優勢，惟他未能把握3次破發機會，拿度在驚險保發後回勇，及後連續兩次打破對手的發球局，領先5：2，為自己4度美網封王創下大好形勢。不過，麥維迪夫的韌力十足，拿度未能把握首個「Serving for the Championship」，他要去到下一次機會才順利保住發球局，結果力戰4小時49分鐘後，總盤數以3：2險勝麥維迪夫，第4次稱霸美網，亦取得他職業生涯第19項大滿貫錦標，僅差一個大滿貫錦標便可追平費達拿的最多大滿貫男單冠軍紀錄。

拿度與麥維迪夫合演另一經典的美網決賽，二人在賽後亦互相道賀。（美聯社）

拿度與麥維迪夫在完賽後惺惺相惜，互向對方今仗的表現予以肯定。美網賽會在拿度奪冠後，播放一條剪輯拿度多年來贏過的大滿貫錦標片段，使他大為動容，眼泛淚光。拿度在賽後表示今場勝仗得來不易，亦大讚麥維迪夫的表現使他相當難應付，「今場勝仗對我至關重要，因為麥維迪夫表現超卓，猶幸我能控制情緒，今仗絕對是艱難的勝利。今場決賽相信是另一個經典，而麥維迪夫只得23歲，他在今個球季交出亮眼的表現，在今仗發揮無比的韌力，我相信他在未來大有機會在決賽再度亮相。」

大會為拿度準備的奪標影片，使他大為動容。（美聯社）