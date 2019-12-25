【行山】民安隊山嶺搜救中隊分享個案　令人哭笑不得的8個畫面

民安隊的山嶺搜救中隊會協助消防及飛行服務隊進行山野搜救，而近年行山風氣大盛，他們更時常拯救及協助受困受傷的行山人士。山嶺搜救中隊的成員憶述過去的搜救個案，坦言曾遇上一些令他們哭笑不得的求助者。

民安隊在今夏舉辦「登山遠足安全大使課程」，邀請「紅衣飛虎」山嶺搜救中隊的成員，向參加者講解行山安全事項，並分享過往執勤時拯救行山人士的經歷，其中有些個案令他們不知該生氣，還是要發笑，可能更多的是無奈。

個案1 – 你口中的行一陣原來是那麼遠

山嶺搜救中隊小隊長唐德偉憶述一次山野拯救個案：「打到電話去，一問他們在什麼地方，個個都說只是行了一陣，個個都說在山上。我們根據訓練，去推斷他們的位置。我們一路行，行了很久，都不見人，一路推上去，到終於發現他們，『原來你口中的一陣是那麼遠』，這就是所謂即興行一會兒。」

唐德偉補充，每年都總會遇上這類「行一陣」的個案，「我們一年起碼做一兩單，聲稱打算行屋企後山，帶枝水，帶包薯片，去野餐看日落，行個圈就回家。」

民安隊的山嶺搜救中隊與消防一起上山救人。（鄧泳中攝/資料圖片）

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個案2 – 「附近有什麼景物？」前面是海，後面是山……

要推斷求助者位置，除了用行山時間去估算外，民安隊還會透過求助者所見到的景物。山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民說：「試過有個案，我們問他『先生，你知不知自己行什麼地方？』他答我們西貢。」頓了一頓，不禁搖頭苦笑。他續說：「我們再問：『你行哪一條山徑？知不知自己身在何處？』他答不知道，只知道前面是海，後面是山。」

個案3 – 「穿什麼衫褲？」綠衫綠褲……

除了推斷求救者的位置，民安隊還會透過衣著去尋找及識別求救者。唐德偉說：「有些個案，我們上直升機前會聯絡求助者，跟他們說我們上直升機了，準備去找你，而他就告訴我們穿綠色衫、綠色褲！」說罷，哄堂大笑。

「嘩，大家都懂得笑！」唐德偉無奈地說：「但事實上真的有很多。在我們的救援中，真的見過不少市民穿上不適合的衣著行山。」

行山最好將所有物品放到背囊中，避免用手挽袋。（顏銘輝攝/資料圖片）

個案4 – 連水也載不到的背囊

講到行山人士的裝備，唐德偉亦有分享。他說：「去年初，我夜晚出去救兩個女仔，她說都有帶背囊，但你真的想不到她帶的是什麼背囊！她說是背囊，但很似是個背上的手袋，只袋到銀包電話。」

唐德偉續道：「那麼她的裝備放在什麼地方？她有水、食物及電筒，全部放在一個紙袋中。我還是建議你帶個正正經經的背囊，將所有東西放入去。」

個案5 – 總是遇到薯片

唐德偉笑言，上山救人，常見到求救者只帶薯片上山。他講起一次個案：「兩兄弟只帶兩枝水上山，一定有薯片的。去年初又有一宗，是兩個女仔，她們又有包薯片。我們一去到，她們就問我們肚餓嗎？開了包薯片給我們食。」他覆述時，語氣都是嘆息及無奈。

課程上的參加者都不禁莞爾，但唐德偉強調：「你們可能覺得很誇張，是否真的有人帶那麼少東西行山？但事實上，我們做過很多個案，帶一枝水、一包薯片或者兩個生果，拿住本街道圖就衝上山。」

唐德偉向參加者講述他過去執勤時遇到的個案，希望行山人士警剔。（顏銘輝攝）

個案6 – 為何那麼久才來救我？

辛辛苦苦行到上山，以為求救者會心懷感激？有時山嶺搜救中隊上到山會反被求救人士責罵，陳家民沒好氣地說：「有些人真的很有趣，會問我們：『為何那麼久才來到？』我答她：『小姐，你在鳳凰山！我們都要時間行上來。』對方就說：『你們不是坐直升機來嗎？』我答：『如果直升機來到，就已經吊走你；正正是直升機來不到，我們才行上來抬你落山。』你可能覺得是笑話，但在現實上，我們經常面對，再嚴重的，會有人用粗口鬧你。」

陳家民透露，試過上山拯救時，被求救者鬧來得慢。（鍾偉德攝/資料圖片）

個案7 – 報警說迷途，但你擺明是被困山崖……

陳家民表示，時常收到行山人士求助，因為他們迷路了，但行到去才發現，求助者原來在懸崖峭壁之間，根本不是迷路那麼簡單，所以他希望行山人士報警時說得清楚一點。他說：「記住，你報警說迷途，但你擺明是被困山崖。請分清楚自己是迷途，還是被困山崖。」

陳家民解釋，應付迷路及被困山崖的裝備及準備大大不同。他說：「我們每人有個大背囊，入面是個人裝備，包括雨褸、水及食物，大概35至40磅左右。如果9個人一起去背所有小組裝備的話，每個人就要背55至60磅。如果你報警說迷途，我不會帶太多裝備上去；如果你說被困山崖，我就會將所有東西帶上來，因為我不知上面環境。請你搞清楚因什麼事報警。」

個案8 – 你對鞋是不是不會跣？

民安隊的山嶺搜救中隊經過嚴格的訓練，熟悉山野地形，體能又好，在難行的山徑上也健步如飛。可能因為這個原因，陳家民聽過市民問一條有趣的問題，他說：「試過有市民問我：『你們對鞋是不是不會跣的？』我就馬上回他一句：『沒有行山鞋是完全不跣。』穿釘鞋行泥路，你當然咬地，但你穿釘鞋行石面，就當然會滑。」

陳家民提醒大家，求救時要分清楚自己是迷途還是被困山崖。（資料圖片）

當民安隊分享以上的個案時，同場的參加者都不禁發笑，但唐德偉正容道：「剛才講完你們都在笑，是不是好像很好笑？但其實一點也不好笑。我們做了那麼多年，全部都接觸過。講真，香港那麼多高手，坊間亦有很多山藝課程，叻過我們的大有人在。只不過由我們講解，一定更有說服力，我們做過很多真實個案，今次只是將平時的經歷告訴你們。」