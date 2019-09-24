【葡超】神奇升班馬反勝士砵亭排榜首　法馬利卡奧有什麼來頭？

他們會是「葡超李斯特城」？說不定，他們是「葡超凱沙羅頓」。 升班馬法馬利卡奧昨晚聯賽作客以2：1反勝勁旅士砵亭，力壓賓菲加及波圖兩大班霸排葡超榜首。法馬利卡奧25年來首次參加頂級聯賽，今夏轉會窗費零支出，以平均年齡23歲的聯賽最年輕陣容出戰，想不到在馬高施華前助手祖奧柏度蘇沙帶領下，一鳴驚人，創出佳績。

說起葡超形勢，向來三雄鼎立，乃賓菲加、波圖及士砵亭的天下。然而，今季法馬利卡奧異軍突起，向強權發起挑戰。在當地時間昨晚（9月23日），他們更像大衛擊敗歌利亞般，作客在先落後一球之下，靠魯賓拿美拉斯追平，再迫到對手高亞迪斯擺烏龍，以2：1反勝，繼續保持不敗。

法馬利卡奧昨晚作客士砵亭。（法馬利卡奧Facebook）

法馬利卡奧6戰5勝1和，現以16分排葡超榜首，而賓菲加及波圖同得15分，排在法馬利卡奧之下。法馬利卡奧是葡超陌生的臉孔，上次征戰頂級聯賽已經是93/94球季。過去25年，他們長期在低組別掙扎，更曾一度跌到落第5級的地區聯賽。直至上季，這支平平無奇的球隊迎來關鍵性的轉變。

18/19球季，法馬利卡奧獲得以色列富豪Idan Ofer的量子太平洋集團收購51%股權。擁有48億美元身家的Idan Ofer同時也是馬德里體育會的股東，他去年從萬達集團手上收購17%馬體會股份，總持股達33%。背靠「大水喉」的法馬利卡奧上季贏得葡甲亞軍，今季升班。

魯賓拿美拉斯為球隊追平。（法馬利卡奧Facebook）

古斯達禾阿辛卡奧從馬體會來投，已經站穩中場正選。（法馬利卡奧Facebook）

法馬利卡奧只是一間小球會，主場容量僅5300個座位，比旺角場還要小。今夏重返葡超，他們並沒有大灑金錢擴軍，仍是靠簽自由身球員及借用球員，沒有任何轉會費支出。不過，可能靠班主Idan Ofer的關係，他們今夏從馬體會免費簽入中場古斯達禾阿辛卡奧，借用中堅尼侯恩佩雷斯、翼鋒舒希亞柏卡斯，其中前兩者已是陣中主力，尼侯恩佩雷斯還有一球進賬。

法馬利卡奧還打通了英格蘭球會的網絡，從葡萄牙色彩濃厚的狼隊借用中堅洛迪歷米蘭達，並免費簽入中場柏祖干卡維斯，其中後者站穩正選，已攻入一球。較少見的是，他們還由史篤城借入英格蘭U20國腳左閘祖殊泰蒙，此子在頭4場聯賽都擔任正選。此外，今季為法馬利卡奧6戰入4球的首席射手法比奧馬田斯，則是來自布拉加的借將。

法馬利卡奧主場只可容納約5000名球迷。（法馬利卡奧Facebook）

法馬利卡奧球迷作客士砵亭吶喊助威。（法馬利卡奧Facebook）

比起球員，或者法馬利卡奧今夏最有雄心壯志的簽約，相信是邀得祖奧柏度蘇沙（João Pedro Sousa）執教。48歲的祖奧柏度蘇沙雖然是首次坐正當主教練，但他在歐洲各地有豐富的助教經驗，更是現任愛華頓領隊馬高施華的愛將。他跟馬高施華在球員時代認識，一起踢過泰羅芬斯。

退役後，馬高施華的仕途順暢，在2011年擔任艾斯杜尼主帥，並在2012年邀請當時在布拉加青年軍教波的祖奧柏度蘇沙過檔，出任他的助手。自此，祖奧柏度蘇沙就成為馬高施華的好拍檔，兩人一起教過士砵亭、奧林比亞高斯、侯城、屈福特及愛華頓，直至今夏，祖奧柏度蘇沙自立門戶，兩人結束7年合作歲月。

祖奧柏度蘇沙獲得上月葡超最佳教練。（法馬利卡奧Facebook）

祖奧柏度蘇沙帶住這支全葡超最年輕的球隊踏上舞台，表現一嗚驚人。法馬利卡奧平均年齡只是23歲，比起第二年輕的比蘭倫斯也少1歲。他們開季連勝辛達卡拉及里奧艾維，雖然之後被甘馬雷斯迫和，但之後3連勝，擊敗艾斯維斯、費利拿以及昨晚的對手士砵亭。祖奧柏度蘇沙亦順利成章當選葡超的8月最佳教練。

對於祖奧柏度蘇沙及年輕的法馬利卡奧來說，下仗主場對比蘭倫斯相信問題不大，最關鍵的是10月作客波圖的硬仗。究竟這支葡超神奇球隊能否延續神奇之旅？

法馬利卡奧昨晚反勝士砵亭，續保不敗之身。（法馬利卡奧Facebook）

法馬利卡奧贏士砵亭精華片段：