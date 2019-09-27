【足球】文尼斯簽約法乙榜尾　令人嘆息的「法國87四大新星」

曾被譽為「法國87四大新星」或者「法國87四少」之一的文尼斯，終於找到新球會，以自由身加盟法乙榜尾巴黎FC。以為文尼斯已經是最淪落的一位？其實賓艾化仍然未找到新球會。

法乙榜尾巴黎FC昨日宣布，簽入32歲前法國國腳文尼斯。此巴黎不同彼巴黎，那支億萬大軍巴黎聖日耳門正排法甲榜首，但這支巴黎FC在法乙開季8戰不勝，僅以兩分排聯賽包尾，說不定下季要降落法丙。

文尼斯加盟法乙包尾的巴黎FC，將穿上39號球衣。（Twitter）

曾經的法國天才新星，如今不是年紀很大，但已經要在法乙才找到新東家。在千禧年初，文尼斯、賓艾化、拿斯尼及賓施馬4人冒起，才華橫溢，被外界稱為「法國87四大新星」或者「法國87四少」。

2004年的U17歐國盃是4人的成名戰，他們帶領法國以小組首名晉級，輕取葡萄牙，再以2：1擊敗那支擁有法比加斯及碧基的西班牙，勇奪冠軍。那屆法國U17攻入了11球，其中8球由文尼斯等4人攻入，其中賓艾化搶鏡，射入3球，並列神射手，文尼斯及拿斯尼各入兩球，而賓施馬亦有一球進賬。

賓施馬是「87四少」中最對辦的一個，但受場外醜聞困擾，令他的國家隊成就難以更上一層樓。（Getty Images）

文尼斯、賓艾化、拿斯尼及賓施馬聲名鵲起，在各自的球會發光發熱，逐漸擔起大旗。然而，他們各有性格問題，拖累足球生涯發展。賓施馬算是表現最對辦的一個，站穩皇家馬德里正選多年，錦標無數，但他場外麻煩多，時常惹官非，危險駕駛之類已經是小事，他竟然協助親戚勒索國家隊隊友華布拿，令他成為法國的過街老鼠，無法再入選法國隊。若果沒有這些風波，說不定去年帶領法國贏世界盃的就是賓施馬。

賓施馬、拿斯尼及文尼斯曾一同為法國披甲，但那時法國成績未有突破。（Getty Images）

比起賓施馬，其餘3人明顯達不到外界的期望。文尼斯職業生涯傷患不斷，阻礙他在摩納哥的發展，其後轉到羅馬，他與教練蒙迪拿交惡，回巴黎聖日耳門後表現不俗，轉會AC米蘭更達生涯高峰，單季射入16個意甲入球。

然而，持續的背傷，拖累他的發展，轉會波爾多後更在比賽中耳朵受傷。去年，文尼斯已經離開主流聯賽，到墨超落班，今夏約滿，至開季後一個月，才選擇效力巴黎FC。

文尼斯以自由身簽約巴黎FC。（Twitter）

拿斯尼一直是個麻煩友，但球場上還算順利，在馬賽踢出名堂，轉投阿仙奴後更上一層樓，贏過法國足球先生；同時，他的傲慢引起隊友不滿，他在國家隊不肯讓座予亨利，又跟主帥杜明尼治關係惡化，其後又跟迪甘斯交惡；而在球會方面，他則跟隊長加拿斯大打出手，亦跟小將費林邦不和。

後來，拿斯尼轉投曼城，被視為叛徒，但隨哥迪奧拿來到，拿斯尼漸被邊緣化。去年，他更違反禁藥條例遭停賽，停賽期滿後踢韋斯咸。今季，拿斯尼投奔高柏尼，現效安德列治。

拿斯尼現效安德列治。（Getty Images）

數最令人失望的，還是賓艾化。在比賽上，他間中會表現出才華，腳法出眾並具想像力，但他同時態度欠佳，在里昂時態度懶散，不願意參與防守，就算轉會馬賽後，他仍然沒有改善臭脾氣，與隊友及教練不和，頂撞迪甘斯。

賓艾化之後轉到英超踢紐卡素，怎料迎來重創，對曼城時被尼祖迪莊踢斷左腳。其後，他曾外借到侯城，發生過無故失蹤事件，沒有通知球會就突然離開英國。賓艾化重返法甲踢尼斯，表現回暖，似乎找到生涯第二春，更獲巴黎聖日耳門青睞，但後來又被打入「冷宮」。上季，他轉投雷恩，今夏宣布離隊，一直是自由身，未找到新東家。

賓艾化（右）離開雷恩後，仍是自由身。（Getty Images）

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