【港足】U18撼中華台北反勝為敗　黎培基妙射先開紀錄

中華台北近年世界排名大幅提升，區內足球發展及水平也有進步。本地球迷愛將港足跟這鄰近地區比較，在成年隊層面，港隊6月份友賽便曾以兩球不敵對手。港足U18今日（30日）在台灣參加「2019 CTFA U-19 足球邀請賽」，跟東道主中華台北正面交鋒，究竟雙方在青年隊的差距又有多少？

港隊在邀請賽中首戰僅負於直布羅陀，在今明兩日兩賽的賽期下，今場鬥中華台北在正選名單上作出輪換。上半場中華台北擁有較多控球權，小港腳爭奪「五五波」也未見太大優勢。不過港隊間中作出前場壓迫，戰術於39分鐘終奏效，敵軍守衛一次解圍不遠，港將飛頂至中路，由今仗擔任隊長的黎培基於禁區外順勢起腳，皮球笠過對方守門員入網，為港隊先開紀錄。

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中華台北U18全場表現佔優。（香港足球總會）

黎培基（中）為港隊先開紀錄。（香港足球總會）

下半場體力下降 港隊3分鐘內被逆轉

換邊後港隊持續受壓，中華台北一記左路罰球差點追成平手，惟對方於門前無人看管下勁射中楣彈出。不過港隊戰至79分鐘終於失守，中華台北守衛鄭知桓接應左路近線罰球迎頂，即使港隊守門員顏翱天撲出，仍遭鄭知桓補射破網，追成1：1平手。

港隊尾段體能下降，3分鐘後再遭中華台北破門，賴維於禁區頂第一時間抽入死角成2：1。港隊最終亦以此比數落敗，於邀請賽中兩戰兩敗，明日將於煞科戰硬撼緬甸，後者同日以2：1擊敗直布羅陀。

中華台北陣中擁有瑞典籍台裔小將岳明峰（8號）。（香港足球總會）

張健峰：成長比勝負更重要

愉園中場黎培基為港隊取得今場唯一入球，他認為球隊於上半場防守密集，讓對方主要依靠角球進襲，幸球員捱過後把握機會領先。港隊需在4日內進行3場比賽，黎培基表示球員集中力於換邊後下降，令中華台北最終逆轉賽果，他說：「受壓沒有問題，足球便是這樣，有進攻也有防守，其實我們集中一點的話，還是可以取勝。」

主教練張健峰則解釋，球隊賽前有兩名中堅因病未能披甲，加上需應付明日賽事下，只能選用走動要求較少的踢法。他指出球員在防守上的紀律跟鬥心表現不錯，只是有些細節未完全掌握，「他們只是年青球員，球員令主隊在艱苦下反勝，即使落敗也不應垂頭喪氣。這場防守時太容易輸罰球，希望這場比賽可幫助他們吸取經驗，他們的成長比勝負更重要。」

張健峰認為港將於防守上表現已有交代。（香港足球總會）

港隊周二將鬥緬甸U18，張健峰稱對方球員組織跟個人能力不俗，從比賽中可見其猜傳及一對一配合等尤其出色，在小港腳體力未完全恢復，及受人腳限制下只能盡量爭取成績。而隊長黎培基卻明言會以勝利為目標，「始終第一戰對手較弱，卻因不習慣敵軍防守模式而落敗，球員心態當然想在最後一場取勝，提升士氣。」

香港U18對中華台北U18圖輯（按圖放大）