【棒球．亞錦賽】港隊大敗東道主收拾心情　勇挫斯里蘭卡響勝鼓

在中華台北舉行的亞洲棒球錦標賽，香港棒球隊與日本、東道主中華台北及斯里蘭卡列入同一組。港隊在大敗予中華台北後，今仗收拾心情鬥斯里蘭卡，並打開勝利之門。

周一（14日）開打的亞洲棒球錦標賽，香港棒球隊列入「死亡之組」，港隊先在挑戰東道主中華台北，港隊刻意派出更多年青球員上陣，先發的余浩驄首局已失5分，最後賽事以5局提早結束，比數2：17大敗一場，但是一眾年輕球手取得寶貴的經驗。

賽事期間，有不少台灣球迷舉起「光復香港，時代革命。」橫額，成為台灣一時佳話。

雖然港隊大敗中華台北，賽後一張合照認證「港台友好」。（網上圖片）

今場贏波功臣趙嗣淦投球發揮出色。（資料圖片）

港隊在周二中午（15日）對上斯里蘭卡，投手趙嗣淦在賽前準備充足，針對對手打法作出部署，表現大勇。賽事第1及第4局連續以安打得分，港隊先發投手趙嗣淦以108球九局完投，完投壓制對手，成為球隊的贏波功臣，港隊最終以5：1大勝對手，打開勝利之門。

港隊攻擊主力譚浩賢（BENNY）連續兩場都打出安打，今仗更助港隊打開紀錄，Benny回應：「自己能夠保持手感，主因是自己成熟了，不再追求長打，現在做好自己本份就會幫助球隊。」

另一功臣投手趙嗣淦謙虛道：「多謝隊友畀面先有得贏，今場原本限制球數在80球內，但教練仍然信任我，讓我續投，我很感激。」