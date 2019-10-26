【菁英盃】山竹後首戰　小西灣未增防洪設備　球員：感覺沒分別

小西灣運動場去年在颱風「山竹」襲港期間多項設備損毀，經大半年時間復修後在7月底重開，並於今日（26日）再舉辦正式比賽。球員對已翻新過的草地，卻似乎仍有意見。

去年颱風「山竹」襲港，小西灣運動場受巨浪侵襲，海水沖入場內令整個球場被水淹沒，如同「澤國」。當時球場觀眾席上蓋、田徑跑道、球場草地及電力系統裝置等均被嚴重摧毀，因此球場自去年11月起關閉，復修上蓋及草地。

延伸閱讀：是日菁英盃賽果

【菁英盃】陳偉豪後備上陣 飛馬挫流浪 文迪斯連轟兩世界波

小西灣運動場看台上蓋已維修完畢。（袁志浩攝）

小西灣運動場仍見多處正在維修（按圖放大）

+ 2

觀察席上蓋已翻新 場內射燈撘棚維修

小西灣運動場終在今年7月底重開，球場在「燕子崗風波」期間屬港超球隊富力R&F主場的後備方案，惟最終富力維持使用廣州燕子崗球場。足總今日安排於小西灣運動場舉行兩場菁英盃比賽，成為球場近一年來首場正式頂級賽事。《香港01》記者親身視察場地，發現無論球場大螢幕、上蓋及外圍欄杆等都已翻新，外觀上感覺新淨，惟場內座位基本上並沒替換，仍能清楚見到歲月痕跡。

另外，場內4支大型射燈正架上棚架尚在維修，雖然在晚上仍能使用照亮球場，惟附近已圍起水馬，禁止球迷走近或進入有關區域。相信球迷們最擔心的是，場地若再遇上颱風或暴雨，能否避免水浸？記者在比賽日未觀察到球場有加裝任何預防海浪湧入球場的設備，但球場近海傍入口仍在維修，架起圍欄及擋板。

球場內四支大型射燈仍架上棚架。（袁志浩攝）

球場近海傍入口的工程尚未竣工。（袁志浩攝）

草地仍存問題 球員擔心受傷

富力於2016/17年度曾以小西灣運動場為主場，今季再度加盟富力的小將林衍廷，便曾在翻新前的草地上馳騁。他對現時的草地質素未盡滿意：「可能因為是踢了兩場比賽，草地有點鬆及軟，也很啜，這會令球員很容易感到疲倦。」至於前港隊隊長陳偉豪，也認同球場相當「啜腳」，比賽時也擔心自己因此而受傷：「以往球場起用大葉草，很啜，港隊時陳文輝曾斷腳、自己也扭傷韌帶，都是在沒跟人碰撞的情況下發生。今日場上的草偏長，可能灑水會更好踢。」

對於場內設備如觀眾席上蓋及圍欄等，陳偉豪卻直言：「感覺跟之前沒分別。其實上蓋最重要是能遮太陽及雨，不用太講究。小西灣一年也可能不會舉行多於5場比賽，現在的設備對球迷來說已經是可以接受。」翻查足總賽程，小西灣運動場今季主要用以進行菁英盃賽事，下一場將於12月6日上演，由香港飛馬迎戰傑志。

場內草地上間中出現「禿頭」的情況。（袁志浩攝）