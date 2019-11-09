【高級組銀牌】解約風波激發飛馬士氣　文彼得勉球員應尊重足球

「足球就是這樣，沒辦法……」文彼得賽後再一次顯得無奈。 不過自從上場飛馬出現「解約風波」，全隊沒有陷入低潮，反而變得更團結，今日縱使落敗，表現仍足以證明一切。

飛馬去仗聯賽失分，「責任誰屬」、「是否另有別情」，這些話題都引起球迷們爭論。不過文彼得指球隊已完全解決內部問題，沒有任何事情需要再補充。「球隊的士氣……相信不用我多說，大家在場上也可看見。」

富力主教練楊正光曾執教飛馬，他跟現任飛馬主帥文彼得賽後言談甚歡。（袁志浩攝）

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飛馬受解約風波激發 「球員值得尊重」

的確，飛馬表現沒有太受事件影響，當中查理士更頂住單刀失機的壓力，再度為飛馬取得入球，「今場比上場更感動，看見他們很賣力地為自己去爭取所有，這一切都很值得我尊重。不會再去想上場的事，只要球員在比賽中認真對待，尊重自己的事業，自然會有成果，這樣才值得欣賞。」在張春暉離隊後，文彼得坦言下半季需要增兵，尤其是守門員位置，「前中後看情況吧，但龍門最好要找一名華人，因這急切性較大。」

球員們的拚搏，文彼得看在眼內，他再次被一班麾下所感動。（袁志浩攝）

基奧雲尼望為港隊貢獻入球

至於富力的入籍港將基奧雲尼，此役在港隊主帥麥柏倫眼下攻入兩球，他指自己隨時準備為港隊上陣，希望可透過今日表現獲得青睞。「我對上次落選有點失望，當其他人也獲得機會證明自己，我認為自己也值得入選。」

基奧雲尼自去年10月友賽泰國後，便因傷而未有隨隊出戰東亞錦外圍賽，在麥柏倫上任後也一直苦無機會。他指自己若能入圍，將為港隊付出所有，「香港隊在主場很有機會擊敗柬埔寨，香港球迷也值得擁有這份快樂。港隊目前正缺乏一名具入球能力的射手，希望我可以作出貢獻。」

基奧雲尼（左）缺席港隊比賽已有一年時間。（袁志浩攝）