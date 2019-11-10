【足球趣聞】英乙後衛衝力射球「炒飛機」　結果令人意想不到

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埃克塞特後衛史雲尼（Pierce Sweeney）這腳射門相當準！

他這腳不是「炒飛機」高出很遠嗎？說的不是他射龍門準，而是…

效力英乙球隊埃克塞特的史雲尼將一段短片上載至Twitter，與眾同樂。從短片中所見，那是埃克塞特在周四的訓練課，史雲尼見皮球慢慢地滾出禁區，便心生射門慾，衝入禁區撞射，施展一記衝力射球！

史雲尼是英乙埃克塞特的後衛。（Getty Images/資料圖片）

「後衛腳」意外逐格睇　最後反應十分精彩（按圖放大）

後衛腳果然是後衛腳，這名25歲愛爾蘭球員炒波底，皮球偏離目標，如欖球員主射追加罰球，直飛空中。故事還未完結，他的腳力確實不錯，皮球飛出訓練場外，直墜停車場，擊中一架車的擋風玻璃後彈走。

最巧合的是，那架被史雲尼射門擊中的車，正是他自己的座駕。他走到停車場，雙手抱車，視察自己的射門有沒有擊碎擋風玻璃或者打凹車頭。

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