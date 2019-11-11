【劍擊．世界盃】港男花隊落後13分下力追　8強力戰僅負俄羅斯

隨劍擊世界盃新賽季展開，來年東京奧運入場券的爭奪進入白熱化階段，暫列世界第6位的香港男子花劍隊出戰德國站。香港男花隊在8強硬撼俄羅斯，在一度落後13分的情況下，在最後兩局急起直追，惟最終4分落敗，無緣再度在世界盃分站奪得團體獎牌。

香港男子花劍隊在今年5月的世界盃聖彼得堡站勇闖決賽，為港隊寫下歷史。位列第6位的港隊「男花」，與第5的韓國爭持激烈，港隊力爭以世界前四或以亞洲排名第一的資格取得來年的奧運入場券。

由張家朗﹑楊子加﹑蔡俊彥及張小倫組成的男子花劍隊，在德國站世界盃取得第6名。（FIE圖片）

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兩名主力張家朗及蔡俊彥（Ryan）在個人賽未能衝擊獎牌，二人夥拍楊子加及「大師兄」張小倫出戰團體賽。港隊直接躋身16強，與英國隊爭奪8強席位，港隊在中段一度落後5分，但最後3局及時回勇，蔡俊彥打出一段12：5反超前，「守尾門」的張家朗力保勝局，結果有驚無險地以45：41力克英國晉級。

港隊及後硬撼俄羅斯爭奪4強席位，戰情與上仗同樣打「逆境劍」，在第7局後更大幅落後13分，Ryan再度上場力挽狂瀾，在對手身上狂追14：4，收窄僅落後3分，緊接上場的張家朗一度打成41：41平手，可惜未能乘勢擊敗俄羅斯，結果4分落敗，需要轉戰5至8位的排名賽。

港隊在8強一度大幅落後俄羅斯13分，但在力戰下僅敗4分。（FIE圖片）

每一分同樣重要的港隊，力爭以第5名完成今站賽事，Ryan再度在「尾二」局為港隊反超前，結果以45：42力挫德國。港隊與法國隊爭奪第5名時，張家朗在最後一仗踩中左腳腳掌，幸好經過治理後仍能繼續作賽，但結果以22：45大敗一場，以第6名完成德國站的賽事。

另外，勁敵之一的韓國勇挫意大利闖入決賽，或有望在世界排名超越俄羅斯躋身前四，對港隊以亞洲排名第一資格打入奧運的形勢亦有利。