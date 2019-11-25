【劍擊】港隊區選日征海外分途出擊　方凱申躋正賽首圈力戰出局

香港在剛過去的周日（24日）舉行區議會選舉，雖然投票率創新高，但不少香港劍擊隊成員因在海外為奧運積分努力，錯過投票機會。女子花劍隊出戰世界盃埃及站時，部分成員高舉手勢表達訴求。

劍擊新賽季11月開鑼，港隊的男子重劍、女子花劍及女子佩劍分途出擊。女子花劍隊在埃及參與世界盃分站，張楚瑩在個人賽預賽脫穎而出，在正賽首圈不敵韓國劍手出局。及後，她伙拍隊友廖恩尉、鄭曉為及符珈嘉出戰團體賽，在16強力戰6號種子加拿大，結果以32：44告負，無緣晉級。4名女將及後在名次賽擊敗中華台北，但以一劍僅負烏克蘭，以14名完成賽事。

雖然一眾女將錯過區議會投票的機會，但她們亦以個別的方式表達訴求，她們其中3人在大會合照中左手舉起5隻手指、右手則舉起食指，寓意「五大訴求，缺一不可」，她們亦表示香港人同樣「缺一不可」。

女子花劍隊高舉手勢表達訴求。（FIE圖片）

另外，在法國巴黎舉行的女子佩劍世界盃分站，林衍蕙、歐倩瑩、張藝馨及陳彥霏在個人賽未能躋身正賽，團體賽則於32強不敵阿塞拜彊出局。

男子重劍隊方面，眾將遠赴德國波恩出戰大獎賽分站，方凱申在外圍賽連挫愛沙尼亞﹑波蘭及德國的劍手出線，他在正賽首圈力戰韓國劍手，結果以12：15憾負。港隊在團體賽不敵匈牙利，在32強止步。

方凱申（右）在德國大獎賽中打入正賽，惜以兩分不敵韓國劍手出局。（FIE圖片）