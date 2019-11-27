【歐聯】戴巴拿近乎零角度罰球勁射破網　領祖雲達斯挫馬體會

數昨晚歐聯最精彩的入球，肯定是保羅戴巴拿的罰球，在極窄角度下勁射入網，令到馬德里體育會門將奧比歷失守。靠戴巴拿的世界波，祖雲達斯在D組榜首大戰主場以1：0擊敗馬體會，提早鎖定首名出線資格。

當地時間昨晚（11月26日）的歐聯D組，祖雲達斯主場對馬德里體育會，出現了一個精彩的入球。在上半場補時，祖記在右邊近底線博到罰球，由擅長左腳的戴巴拿處理。

戴巴拿賽後解釋，這個慶祝動作是送給女友，這是代表愛的手勢。（視覺中國）

這個位置角度極窄，馬體會亦安排了兩人的人牆封位，而把關的更是球壇現役其中一名最穩健的門將奧比歷。然而，戴巴拿這一球相當漂亮，先繞過人牆頂部，以高速直飛網頂，快到奧比歷都來不及反應。

戴巴拿賽後講到這個入球，他說：「這是靚波，來自一個幾難射的位置，角度很窄，又有很多球員在我前面。球隊踢得好，尤其上半場，很高興能夠贏波。我覺得自己狀態好好，我會全力以赴，有時更會冒些風險。」此外，戴巴拿入球後指住下巴慶祝，他解釋這個手勢是送給女友，他們曾經看過一套電影，在戲中這個手勢代表愛。

戴巴拿罰球入波片段：

奧比歷失球後，呆坐在龍門內。（視覺中國）

戴巴拿功成身退，由希古恩入替。（視覺中國）

靠戴巴拿這個精彩的罰球入波，全場佔近六成控球的祖雲達斯，主場以1：0擊敗馬體會，5戰得13分，肯定以首名晉級。至於馬體會以7分排次席，僅領先6分的利華古遜1分，下圈比賽仍需努力。

祖記教練沙利賽後亦大讚戴巴拿，他說：「戴巴拿是一名世界級球員，最近狀態火熱，能夠主宰比賽的勝負。」談到比賽，沙利滿意球隊在上半場的發揮，但認為球隊在換邊後常常失去控球權，對此感到生氣。

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C朗今場跟戴巴拿一起踢雙箭頭，但鋒芒就被拍檔蓋過。（視覺中國）

C朗今場一度倒地受傷，但教練沙利指C朗最後踢足全場，不停跑動，應該沒有大礙。（視覺中國）