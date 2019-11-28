【世界排名】港足11月躍升6位　日本成亞洲一哥　中國國足再下跌

國際足協（FIFA）周四（28日）公布最新排名，香港隊多得近期和巴林、挫柬埔寨的好表現，躍升6位至第139。 其他亞洲球隊亦有變動，中國國足由69位跌到第75，日本則取代伊朗成為「亞洲一哥」，跌到138位的中華台北更一度「被消失」。

港足近期在世界盃外圍賽第2輪B組近期兩仗，先賽和上月排名101的勁敵巴林，再兩球淨勝排名較低的柬埔寨，取得今次外圍賽首勝，兩場令他們獲得可觀排名分，在最新的世界排名中，由原本145位升到第139位。港足過去兩場世界盃外圍賽，合共取得4分，分組排名暫列第4，落後第3名的伊朗1分，雙方將於明年3月26日於伊朗首都德黑蘭對壘。

港隊近期表現出色，世界排名亦得以上升。（資料圖片／羅君豪攝）

日本成為亞洲一哥。（Getty Images）

中國排名一跌再跌 中華台北一度消失

亞洲球隊排名亦多有變動，伊朗受世盃外爆冷負予巴林及伊拉克的表現拖累，世界排名跌6位到第33，而日本排名（第28位）不變，取代伊朗成為「亞洲一哥」。除此之外，中國賽和菲律賓、不敵敘利亞，排名進一步下跌，由69位跌到75位，為今年新低。

值得一提的是，上月排130位的中華台北今次一度「走入異度空間」，於排名榜上消失得無影無蹤。不過估計是國際足協更新排名時出錯，中華台北才會一度「被消失」，不久後已「重回人間」，在11月先以0：9作客負科威特、0：5作客大敗予約旦後，中華台北以138位重現於排名榜，是自2017年11月以來的新低。

亞洲排名Top 10（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

138位的中華台北一度「被消失」。（FIFA官網）

世界前列無大變

至於全球排名方面，一眾前列國家未有太大變動，前3名依然是比利時、法國及巴西，前十唯一變動克羅地亞及葡萄牙於第6、第7位對調。

今次排名最大升幅為緬甸，他們在11月的世盃外連挫塔吉克斯坦及蒙古，躍升11位到136位，其次為非洲球隊科摩羅（Comoros）及科威特，升幅均為9位。至於跌幅最大就為尼加拉瓜，由137位回落到150位，赤道畿內亞由135跌到145，第3為羅馬尼亞跌8位到37位。