【東亞錦標賽．前瞻】葉鴻輝回首港足處子戰　縱大敗也有意義

香港足球代表隊成功晉身的大賽不多，東亞足球錦標賽決賽周算是重要賽事。不過港隊以往只曾兩度打入決賽周，今屆也是自2010年後再度晉級。 10年前，港隊首席門將葉鴻輝也只得19歲，黃毛小子在日本東京國立競技場上演其港足「處子戰」，全心撲救表現自己；如今他已成港足喼帽最多的球員，希望大家能放開對賽果的執着，享受比賽、放眼未來，「感受過這種亞洲最高規格的待遇，能令年青球員更有動力去進步。」 攝影：歐嘉樂

沉實木盒也無法掩蓋的，是葉鴻輝手中這面2009年東亞運足球金牌的光芒－－數片樹葉連繫成環形，裝載的是那段回憶：「這個經歷就是即使踢多100次，也未必可再達到同一個結果。」阿輝道。

港隊當年在坐擁天時地利人和下勇奪金牌，「創造傳奇一刻」，成為本地球壇近10年來最風光的故事，至今仍教球迷津津樂道。而對當年僅得19歲的阿輝而言，這面金牌扭轉了他的足球路——外界冠以「英雄輝」封號；更首度入選時任主教練金判坤麾下的大港隊，展開至目前獲得74頂喼帽的港足生涯。

10年後再有機會細看這面東亞運金牌，阿輝的感受又有點不一樣。（歐嘉樂攝）

東亞錦獲首頂港隊喼帽 展開國際賽生涯

2010年2月在日本東京舉行的東亞足球錦標賽決賽周，是港足對上一次晉級這項大賽，也正是阿輝於港足的「地標戰」。

阿輝在第二場分組賽鬥日本時正選把關，首次亮相國際賽舞台，對手竟就是亞洲強國日本，「遠藤保仁、中村憲剛、田中闘莉王、中澤佑二、大久保嘉人.......」阿輝仍記憶猶新。那些年日本以強陣應戰，大軍中仍有小笠原滿男、香川真司、稻本潤一及長友佑都等，粒粒皆星。

回想起當時畫面，在阿輝臉上仍看得出那種興奮，他笑說雖對連番撲救留有印象，但最深刻竟是東京寒冷的天氣，「比賽時下着雨，整塊臉冷得繃緊起來，連自己提場也說不清楚，偉豪卻叫成『偉姣』。」

葉鴻輝的港足十年（按圖放大）

2010年乘東亞運金牌之勢，阿輝（後排右三）在東亞錦決賽周獲港隊首頂喼帽，那時的他仍一臉稚氣。（香港足總）

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港隊能逼和烏茲別克、朝鮮、中國及巴林，防守上沒太大問題，但目標是否就止於此？

進攻難題10年不變

該場港隊最終以0：3落敗，在那屆賽事也成為「三零部隊」。雖面對中日韓全敗，也合共吞下10隻光蛋，但球員們都期待着再登上大賽舞台的一刻，誰知一等便是10年。「香港能參加的大賽不多，世界盃、亞洲盃難度很高，也會受籤運影響。相反東亞錦外圍賽對手每屆相約，容易預測敵軍踢法，也只得朝鮮最有競爭力，算是最有機會晉級。所以對一支代表隊來說，相隔10年是很長時間了。」

阿輝認為背後原因，是球隊多年來於進攻上的困擾，「港隊能逼和烏茲別克、朝鮮、中國及巴林，防守上問題不大，但目標是否就止於此？我們往往要跟朝鮮鬥得失球，輸多贏少，反映港隊要好好面對進攻問題。」

港隊的不足跟弱點，其實每任港足主帥都曾嘗試改善，阿輝指奈何本地聯賽節奏較慢，港將的對抗性與速度在國際賽時均會輸蝕。他又表示這跟本地聯賽裁判執法尺度有關，「其他聯賽只會在明顯犯規時吹罰，惟有個別新入選的隊友在國際賽很易跌倒、投訴，但其實這才是國際標準，球員應盡快適應。」

港足在《鳳凰計劃》及《五年計劃》下不斷發展，但阿輝認為有部份問題仍需對症下藥。（歐嘉樂攝）

配套專業化 入籍兵需取平衡

訪問巧合地於晒草灣足球場進行，港隊多年前也曾間中在此操練，惟近年在足球訓練中心啟用後，都集中於這專屬基地備戰。這正是阿輝認為港隊於10年間的最大轉變，由教練團、配套、數據分析跟球隊管理，都逐漸專業化。

陣容方面，10年前港隊大軍僅有謝雷（卓卓）等數名入籍兵；而今屆也有艾里奧、辛祖及基奧雲尼等。阿輝同意近年徵召入籍球員是大勢所趨，但希望在運用時取得平衡，「他們大多已30歲出頭，最多再踢2至3年，對港隊發展非最有利；若起用本地年輕球員，他們有的是未來。」

去年東亞錦外圍賽，阿輝將隊長一職讓予黃洋，他坦言此事的確有助改善表現。（資料圖片）

做隊長很大壓力，感覺要當榜樣，場內外比較拘謹，連玩笑也不敢開。

沉重的隊長壓力 卸下臂章做回自己

自處子戰鬥日本獲「震撼教育」後，阿輝在港足也拾級而上，慢慢坐穩首席門將之位，並在今年成為港隊有史以來上陣次數最多的球員。當初那個心態幼嫩、腦海中只想着表現自己的小伙子，早已不復存在。

曾擔任隊長多年的阿輝，至去年也因顧全大局而卸下臂章，「以前給予自己很大的壓力，感覺要當榜樣、責任很重，場內外比較拘謹，連玩笑也不敢開。」阿輝指這在外界看來或許只是小事，對長期進入比賽狀態的球員來說，卻的確需要適時釋放壓力，「卸任隊長後可做回自己，關鍵撲救也多了，其實大哥（黃洋）也有很強感染力，對全隊也是好事。」

阿輝近年取代李健和及歐偉倫，成為港足最有標誌性人物，廣大市民即使對球圈沒深入認識，也說得出他的名字。他想藉此宣揚足球員的正面形象，吸納更多年輕球員入行，「10年前球員寧願作客也不踢主場，因怕被罵；但近年認受性提高，大家很享受那股主場威力。待遇方面也改善很多，希望家長可放心讓孩子踏上職業足球路。」

港足球員的認受性跟待遇，在這些年間提升不少，單看阿輝的座駕就知道。（歐嘉樂攝）

香港人就是創造奇蹟的一群，無論如何也會力拚一戰。

縱招大敗 也非沒有意義

今屆東亞錦決賽周已展開，港隊將在今日硬撼韓國。相隔10年後再次重返東亞足球最高舞台，部份球迷預計港隊會再度慘敗而回，但究竟這項大賽在球員們背後最大的意義又是甚麼？

「10年前是我首場國際A級賽，想看看這些年來大家的距離有沒有拉遠。」即使中日韓派出「二隊」參賽，實力也許仍比港隊強，但阿輝表示「足球沒有絕對」，球員絕不會抱着必敗的心態迎戰，「香港人就是創造奇蹟的一群，無論對方陣容如何，我們也盡力跟他們力拚一戰。」

「創造傳奇一刻」是2009年東亞運的口號，阿輝也形容香港人是「創造奇蹟的一群」，今屆東亞錦將力拚一戰。（歐嘉樂攝）

參加大賽讓年青球員明白，港隊若表現出色，也能獲得亞洲最高規格待遇，令他們更有進步的動力。

每處也是學習 見識比結果更重要

平心而論，若要求港隊在短短3場比賽中突飛猛進是不切實際，中日韓擁有今時今日的青訓系統，是多年來時間累積的成果。「他們的球員注重很多細節位，每個意識都很做得很好；香港球員身型跟日本人相似，可學習他們的專業和動作。」的確，技術或許不是一朝一夕可得，但專業精神卻是最起碼能做到的事－－至少，注意飲食作息，不是人人做得到。

年輕球員能夠盡早開眼界，見識往往對日後發展大有幫助，阿輝對此感受特別深，「無論酒店、球場、設施都很高質素，讓球員感受大賽氣氛外，也明白若港隊踢出好表現，也能獲得這種亞洲最高規格的待遇，令他們有動力去進步。」

參加大賽不止是球場內的事，球場外的一切也能讓年青球員大開眼界。（歐嘉樂攝）

從2010那一屆至今，港隊僅得阿輝仍留在陣中。他坦言經驗的累積是最珍貴，「有錢也買不到」，因此會毫不保留地向後輩分享得着。「希望未來更多球員就如我一樣，能在港足由19歲踢到29歲，令本地球壇環境更健康。」