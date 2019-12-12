【歐聯】有種永不放棄叫阿特蘭大　大勝薩克達由包尾變出線16強

意甲的阿特蘭大在歐聯上演絕地反擊，他們頭3輪全敗，被視為魚腩，就算踢完4輪，也是僅得1分，沒有人看好，甚至今輪的比賽踢到60分鐘時，他們還是排包尾，但足球世界就是如此奇妙，這支歐聯新丁，最終作客以3：0大勝薩克達，一口氣爬升兩位，以7分取得C組次名，打入16強。

小球隊，大奇蹟，阿特蘭大寫下歐聯歷史的傳奇。他們首次參加歐聯，頭3場全敗，首戰作客薩格勒布戴拿模慘敗0：4，更加輸得肉酸，令人懷疑這支歐聯新丁究竟有沒有踢歐聯的實力。

阿特蘭大賽前包尾，今仗作客薩克達，非勝不可。（路透社）

然而，阿特蘭大證明自己不是弱，只是慢熱。第4輪，他們主場以1：1賽和同組勁旅曼城，之後主場再以2：0贏薩格勒布戴拿模，報卻首循環大敗之辱。末輪阿特蘭大作客薩克達前，他們只得4分包尾，薩克達及薩格勒布戴拿模分別得6分及5分，排在其之上，所以阿特蘭大的形勢十分被動。

在當地時間昨晚（12月11日）舉行的兩場C組末輪賽事同時間開波，除了阿特蘭大作客薩克達，還有薩格勒布戴拿模主場對篤定首名的曼城，若果兩場都和波的話，本身排次席的薩克達將可出線。

晉級的希望首先落在薩格勒布戴拿模之上，他們開波10分鐘開紀錄，領先曼城1：0，如果兩場的紀錄維持到最尾，這支克羅地亞球隊將升上次席晉級。薩格勒布戴拿模這份希望維持了廿多分鐘，就被曼城的加比爾捷西斯摧毀。

丹尼奧姆（Dani Olmo）為薩格勒布開紀錄，燃起出線的希望。（路透社）

如果薩格勒布贏到曼城，就能夠晉級，他們有個好開始。（路透社）

加比爾捷西斯先在34分鐘射入，追平薩格勒布戴拿模1：1，換邊後再在50分鐘及54分鐘入波，大演帽子戲法，助曼城領先3：1；同時間，薩克達仍然跟阿特蘭大踢成0：0，若維持比數到完場，出線的是薩克達；值得一提的是，阿特蘭大一直是包尾。

加比爾捷西斯今場帽子戲法。（路透社）

加比爾捷西斯帶領曼城反勝。（路透社）

比賽來到66分鐘，風雲色變，阿特蘭大靠卡斯泰尼先開紀錄，之後柏沙歷及魯賓高辛斯各建一功，作客遙遙領先薩克達。最後，薩克達更有後衛杜度領紅被逐，阿特蘭大作客大勝3：0！另一場，曼城由菲爾科頓埋齋，贏到4：1完場。

結果，在分組賽一直包尾的阿特蘭大，就在最後一輪彈上第2，以7分取得小組次名晉級，與14分的榜首曼城攜手入16強。阿特蘭大是自16/17球季的李斯特城後，首支打入16強的新丁。這是歐聯改為現時賽制後，首次有球隊在分組賽頭3輪全敗但晉級16強。

阿特蘭大靠卡斯泰尼在66分鐘先開紀錄。（路透社）

卡斯泰尼的入球，令到阿特蘭大領先，見到出線的希望。（路透社）

魯賓高辛斯埋齋，阿特蘭大贏到3：0完場，升上次席。（路透社）

1 - #Atalanta are the first team in Champions League history to progress to the knockout stage having lost the first three round of the group. Exploit. pic.twitter.com/DbstyQVvhg — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 11, 2019

上次有球隊做到這項成就，已經是02/03球季，當時歐聯仍是兩階段分組賽的賽制，英超的紐卡素在首階段分組賽頭3場不敵祖雲達斯、基輔戴拿模及飛燕諾，但之後3場卻擊敗這3支球隊，最後以9分得次名，晉級次階段分組賽。

阿特蘭大教練加斯柏連尼（Gian Piero Gasperini）表示，在頭3場全敗後，他們仍沒有想過放棄。他說：「踢完首循環，我們仍然相信，因為另一場和波了（薩克達第3輪和薩格勒布戴拿模2：2）。之後，我們踢和曼城，球隊有明顯的進步，而那一輪的另一場，薩克達踢到98分鐘和了薩格勒布，我覺得這是命運的啟示。當然，曼城今輪贏薩格勒布都十分重要。」

阿特蘭大球員的興奮，與薩克達球員的失落，形成強烈對比。（路透社）

曼城由菲爾科頓埋齋，贏到4：1完場，反勝薩格勒布。（路透社）

有意大利傳媒估計，阿特蘭大闖入16強，至少可獲4000萬歐元收入。他們躋身分組賽已穩袋2360萬歐元，最後3輪比賽2勝1和，則得到630萬歐元獎金，另外還有950萬歐元的出線獎金，合共已有3940萬歐元，這裏還未計他們踢16強的收入。另外，在市場分紅方面，由於國際米蘭出局，阿特蘭大料可分到500萬歐元到740萬歐元。