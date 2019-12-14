【東亞錦標賽．直擊】港隊慘負日本U22陣容　李毅凱：心態須更好

東亞足球錦標賽決賽周次輪，香港足球代表隊對戰以「奧運腳」為主的日本隊，半場已落後4球之下慘吞5蛋。港隊主帥麥柏倫又有何回應？ 香港01記者袁志浩、吳浩然、高詩琦釜山直擊

港隊今仗正選陣容比起上仗對韓國有8個變動，開賽首15分鐘內已連失兩球，面對擅長短傳入楔的日本隊，無論後防表現、中場爭奪戰或組織反擊都顯得乏力，最後吞下5蛋。事實上，香港陣中雖有不少本地年輕球員，但積極備戰2020東京奧運的日本，今日正選陣容中只得仲川輝人及大島僚太不是U22球員。入球的菅大輝、田川亨介及小川航基，亦全是U22陣容，反映香港與發展成熟、雄心壯志的日本隊之間，存在的落差大得令人絕望。

港足領隊麥柏倫輪換多名球員，面對日本，反擊乏力。（袁志浩攝）

在麥柏倫眼中，日本隊「沒有交出任何特別的表現」，但速度快、質素高。他亦指港隊表現不理想：「而我們的球員到底表現了什麼？我知道不能要求他們追上那節奏，但也要嘗試。香港的球員不適應這樣的節奏，港超聯的節奏並不在國際水平，例如我們防守傳中時，總是無法守住對手的擅用腳。」對於一口氣更換8名正選，他解釋：「這個賽事需一周三賽，若不換人，球員沒可能應付體能需求，但老實說，我本預期我們能表現得更好。」

港隊以華人防線應戰，李毅凱相隔多時，再次披上港隊戰衣。（袁志浩攝）

李毅凱望港隊改善心態 「全華人防線讓外界看到港日差距」

作為今日中堅之一的李毅凱，儘管為3年後再戰國際賽而開心，但最後亦因強差人意的戰果失望，他指出開局之時，港隊不夠日本隊投入得快，短時間內連輸3球亦打擊了信心，「半場教練叫我們忘記失了4球，當0:0再踢，表現也有所改善。」港隊今日起用了全華人防線，由李毅凱、梁諾恆合組中堅，徐宏傑及唐建文分演左右兩閘，李毅凱認為意義重大：「我們是土生土長香港球員，可以代表香港踢國際賽，也可以給外界看到香港和日本的差距有多大，我們踢落也感受到差距好大，之後也會努力改進。」

日本隊頭頂腳踢，港隊成員奮力招架。（袁志浩攝）

差距之大，好像難以拉近，但李毅凱認為今日大敗予一支日本U22，跟心態大有關係：「踢波最重要是心態，日本雖然比我們強，但我們一開波心態已輸了，就很難再對戰，若我們心態能更好、不要一開始就怕了，大家都是11個人，能每人走多步，總可以一戰。」