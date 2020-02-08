【元荃行山路線】荃錦坳起步跟麥徑走　行至大棠楓香林賞紅葉

麥理浩徑第9段由荃錦坳至田夫仔，由於田夫仔沒有公共交通可達，要接其他行山徑離開，這次就續走麥徑第10段，至元朗大棠離開。 這條路全長約15公里，路程頗長，但全程馬路易行，沒有艱辛的上落山，沿途指示清楚，十分適合年輕有體力的新手一試身手！

由荃錦坳出發，經田夫仔及吉慶橋前往大棠。（01美術製圖）

從荃灣西港鐵站或荃灣港鐵站乘搭51號九巴，約20分鐘的車程，便抵達大帽山郊野公園站。如果已經做好補給的朋友，就可以起步，沿馬路旁的行人路往荃灣方向行一會兒，便會見到右方有馬路路口，沿馬路落去行就可以；路口有很多指示牌，例如麥徑的石躉、大欖郊野公園的地圖、郊區火警訊號等。

今次路線頗長，早上出發，一時三刻行不完的，建議大家自備午餐。如果落巴士後需要補給或者去洗手間的話，就建議大家後橫過馬路，經大帽山道上行幾分鐘，轉入扶輪公園停車場，在大帽山茶水亭買飲品及小食，並在茶水亭旁的公廁清一清空體內廢物，之後再回到路口起步。

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01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

行經荃錦營地的出入口。（顏銘輝攝）

沿大欖郊野公園的林道馬路走，走下斜路，會見到右邊有座石躉，乃1979年港督麥理浩到此為麥徑揭幕而立，很有歷史價值；至於馬路的另一邊則是漁護署的荃錦管理站。經過黃黑色的鐵閘，左方的路口通往荃錦營地，路口有幾個你不會想進去的流動廁所。

繼續沿馬路行，這段路兩旁樹木參天，樹蔭蔽天。大約行15分鐘，便行到荃錦營地的另一個入口，有垃圾桶及流動廁所。續沿馬路走，開始上斜，斜度有點高，但不算長，及至一個分岔口，轉右有閘的地方是直升機坪，我們就繼續直行。路旁有張野餐桌，桌後樹林較稀疏，可以瞧見一點錦田的景色。

小心越野單車高速駛經

馬路十分寬闊，可容多人並肩而行，路面又鋪得平坦。但要留意的是，這條馬路間中會有漁護署的車輛出入，而周末假日，更有不少越野單車高速駛經，故行山時必定要瞻前顧後，有車來到就靠邊站。

由剛才直升機坪的路口起計，行多20分鐘，便會行至一個風景位。馬路旁有片小草地，景觀十分開揚，可以望到荃灣、葵涌、昂船洲大橋以至對岸港島的景色，是不可不駐足的打卡位。離開打卡位，是一段向上的斜路，之後緩緩落斜，來到一個十字路口，右邊小路往河背，左邊小路往白石橋，我們繼續跟住馬路直行便可。

記住往田夫仔方向走

離開十字路口，行多5分鐘，就會去到另一個分岔口，那裏有個流動廁所，左邊的路會上蓮花山，可往柴灣角；至於右邊則是我們要走的路，沿麥徑往田夫仔走去。這段馬路以落斜以主，馬路旁間中會有小山徑，不用理會，續沿馬路走便可。落完斜又上，上完又落，之後的馬路起起伏伏，幸好上落幅度不多，感覺輕鬆，但兩旁皆是大樹叢林，景色平平。

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突然有個位置樹叢稀疏，可以看到山下河背水塘，還有更遠的西鐵車廠。（顏銘輝攝）

俯瞰河背水塘S形水壩

不久，發現右路的樹叢出現缺口，望出去清楚見到山下的河背水塘以及那道彎曲的主壩，水塘後的是錦上路的西鐵車廠，以及附近錦田的村落，還有對面的雞公嶺。今次路線較多在樹林之中，這個河背水塘的觀景位已經算開揚，值得大家停留一會兒拍照。

沿馬路續走，之後會來到一個馬路的分岔口，跟田夫仔的路牌直行便可，另一條路是落河背的。行多兩分鐘，來到下個馬路分岔口，指示十分清楚，我們選左邊落斜的馬路走。提多一次，這條路是越野單車熱點，大家請小心。離開這個路口後，馬路不斷落斜。大約落15分鐘，又經過一個馬路路口，請轉右往田夫仔方向，左邊的是前往清快塘、深井。

田夫仔村有士多？

沿馬路續走，不久會見到田夫仔營地的入口，不用理會，繼續跟馬路行，就會抵達深山之中的田夫仔村。村中有野戰場，而通往田夫仔村的路口，還有個簡陋的路牌指入面有士多。田夫仔是麥徑第9段及第10段的分界，之後就踏入第10段。

離開田夫仔村，行多兩公里的馬路，經過一條引水道，再行多兩步，便抵達一個馬路路口，轉左行。不久，又再來到一個分岔路口，左方往大欖涌水塘，而右方則往大棠，我們沿右邊的馬路行，約10分鐘就去到吉慶橋。

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吉慶橋有流動廁所。（顏銘輝攝）

吉慶橋是個理想的大休點，有片小草地，有涼亭，也有野餐桌，還有流動廁所。吉慶橋也是大欖涌水塘一帶山徑的交匯點，可通往環塘山徑，但往大棠的話，就不用傷腦筋，繼續沿馬路行即可。

途經大棠楓香林看紅葉

沿馬路上斜，約5分鐘後會見到馬路右方有山路路口，路牌指是元荃古道，不用理會，繼續行多一會兒馬路，便會到著名的楓香林。行山當日是11月，只有少數楓葉轉紅。在楓香林行了20分鐘，就會行至一處明顯分岔路，左邊是繼續行麥理浩徑第10段，今次就轉右行，往大棠方向落山。

沿大棠山道的馬路走，約行半小時後，便會見到左方有郊野公園管理站，而右邊則有分岔路，通往涼亭及公廁。如果沒有緊急需要，就不用右轉，繼續沿大路行，繞過閘口。之後的馬路會有較多車輛來往，建議大家上行人路行。

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在11月，大棠楓香林的紅葉不多。（顏銘輝攝）

一轉彎，就來到大棠的燒烤場。這個燒烤場十分遼闊，設備完善，風景亦開揚，可以望到山下的元朗景色。燒烤場內有小食亭，行到累的朋友可以即刻買罐汽水，而小食亭旁有洗手間。

有接駁巴士往西鐵站

洗手間旁有小徑，可以行樓級落去，離開燒烤場，不用出馬路繞過大圈。落完小徑，接回大棠山道的馬路，沿行人路繼續落，大約行多15分鐘，就行到僑興路，那裏就有巴士站，可以坐接駁巴士K66往朗屏西鐵站。

這條路線由荃錦坳行到大棠，全長近15公里，如果慢慢行郊遊的話，幾花時間的。路況上，基本上全部馬路，沒有艱辛的上落山，適合新手嘗試，而且沿途行麥徑為主，路牌指示十分清晰，前半段跟住指示去田夫仔，後半段跟路牌去大棠，就不會迷路。

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