【賀歲盃】張健峰首領大港腳　自喻實幹型教練：紀律性優先

2020鼠年賀歲盃將於大年初二（26日）於旺角場舉行，足總今日（23日）為賽事舉行新聞發布會。首度率領大港腳出戰的教練張健峰，將與港聯主帥兼前輩廖俊輝交手，他如何看待這項新挑戰？

去季尾後才退役的前港足左閘張健峰，今季加入足總成為教練，去年尾曾帶領港足U18赴台參加國際邀請賽，至新一年更獲推薦成賀歲盃港隊主教練。

雖然過往張峰曾多次以球員身份參加賀歲盃，但這次他特別緊張，「突然有這個機會，很有新鮮感，也很期待，這是一次不錯的挑戰。」

今季才加入足總擔任教練的「張峰」，希望藉這次帶隊吸收更多經驗。（袁志浩攝）

2020鼠年賀歲盃 日期：2020年1月26日 地點：旺角大球場 門票：80元（成人）及30元（特惠） 13：30 香港女子足球代表隊 Vs 明日之星隊 16：00 香港代表隊 Vs 香港聯賽代表隊

張健峰強調注重紀律性 未懼跟郭嘉諾比較

張峰的帶隊經驗自然不及港聯主帥廖俊輝，記者會上司儀介紹張峰出場，前者也需輝哥提醒才站起來跟傳媒揮手，他坦言對方經常「過佢幾招」，「他常提點我要注意及改善的地方，例如是說話的技巧，始終教練要面對傳媒，言行舉止也很重要。」輝哥亦特別讚揚這位後輩，「張峰是位很有潛質的教練，否則足總也不會讓他吸收經驗，希望他會盡量將能力展示出來。」

雖然賀歲盃並非正式比賽，但張峰指球隊部署仍會盡量符合一隊風格，以球員的紀律性及執行力為優先。他承諾每位入圍球員都會獲得上陣機會，「希望透過這種表演賽，讓年青球員能感受到代表隊的氣氛及模式，我會跟港足主帥麥柏倫報告球員表現，這對他們將來能否獲一隊徵召相當重要。」

有球迷將張峰跟另一位本地教練郭嘉諾作比較，但這位少帥坦言並不擔心，稱會堅持自己的原則，「我未必是位演說家，反而屬於實幹型，多做一點分析。我的目標是希望球員可在我麾下獲益，這才是我的責任。」

港聯主教練廖俊輝（右）期望兩隊放開懷抱，「兩年前同樣戲碼氣氛不錯，雙方梅花間竹地入球，今屆目標是向球迷提供多些娛樂性。」（袁志浩攝）

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相隔5載再披港隊戰衣 曾至孝：熱血沸騰

這次港隊部份入選人腳令人感到意外，年屆30歲的佳聯元朗後衛曾至孝是其中之一。張峰解釋，自己跟阿孝曾當過多年隊友，並清楚其能力，相信他能以經驗帶領場上小將。至於阿孝對上一次獲港隊徵召，要數到金判坤時代，他在2015年9月因陳偉豪受傷而獲補選，成為世界盃外圍賽主場鬥卡塔爾的成員。事隔5年後再穿起港隊戰衣現身記招，阿孝難掩興奮之情，「做足球員當然想代表香港，穿起球衣就有股熱血沸騰的感覺，我會視此為享受及表現自己的機會。」

對於外界有指戲碼吸引力不足，他卻不認為戲碼有好壞之分，「年青球員定必拚搏，令敵軍難受，只是觀看這種激烈的奮鬥場面，相信也值回票價。」阿孝又笑言未知自己會出任哪個位置，他打趣指自己會盡量後上助攻，「踢中場、前鋒也有可能，希望不會辜負每位入場球迷的熱心，為大家送上一場有競爭及觀賞性的比賽。」

以往阿孝（左）稱呼對方為「張峰」，現在卻要改口「張sir」，他笑言感覺到時間飛逝，並希望彼此能好好合作。（袁志浩攝）

足總未安排防疫措施 貝鈞奇呼籲球迷注意衛生

近日本港出現武漢肺炎的確診個案，足總主席貝鈞奇認為疫情或會對入座率構成一定影響。不過他表示在足總層面，難以擔心太多，「球場雖然人多，但場地較空曠；相信球迷仍會積極入場，希望球迷注意安全及衛生。」

貝鈞奇又指，今屆賀歲盃成本預計約100萬港元，「足總要物色球隊及贊助很吃力，之前也曾錄得虧損，來年期望有球會願意承辦比賽。」

賀歲盃頭場由香港女足鬥明日之星隊，「大師姐」韋婉婷（左）指是雙方互相學習的好機會，希望師妹能盡全力去迎接挑戰。（袁志浩攝）