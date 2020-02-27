【舒娃掛拍】高比拜仁遇難加速退役念頭　「我的毅力頓成負累」

一代美女球手舒拉寶娃（Maria Sharapova），透過個人Instagram宣布高掛球拍，結束19年的職業生涯。舒拉寶娃在訪問中透露，高比拜仁在直升機意外中罹難，加速了她退役的念頭。

5次大滿貫得主舒拉寶娃，周三（26日）在Instagram中公布退役，正式與網球說再見。32歲的舒拉寶娃在接受《紐約時報》的訪問時，表示高掛球拍的決定與NBA傳奇球星的突然離世有關。

舒娃原先與Kobe相約見面，但高比卻在三日前因為直升機空難去世，此事令舒娃反思她的前路，「我本身與高比相約了在空難3日後見面，但可惜他卻突然離開人世。我們努力地為各自的目標奮鬥，而高比的去世使我感到人生的脆弱，每天能夠健康地生活也是一種恩賜，所以在該刻開始，我便意會到應該好好考慮自己的前路。」

舒拉寶娃在戰畢今年澳網後，未有再出戰任何賽事。（資料圖片／Getty Images）

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舒拉寶娃由2001年開展職業生涯，19年的網球路上高低不斷，曾經勇奪四大滿貫錦標，亦曾受禁藥風波影響而停賽。不過，舒娃在《Vanity Fair》發表告別網球的感受，提到長年受肩傷困擾，「身體已成為令我分心的事情」。這次訪問坦言一直支撐她的毅力，慢慢變成她的弱點，亦使她退意萌生，「我認為在我的生涯中，堅毅不屈的毅力一直是我的最大武器，支持我繼續走下去，但我感到毅力逐漸成為我的負累，就像我固執地向一個錯誤的方向而努力。」舒拉寶娃續稱，若果可以再添大滿貫錦標當然是好事，但她感到這並非最重要，她亦對自己的生涯感滿意。

舒拉寶娃在球場外，亦是經常出席不同活動。（資料圖片／Getty Images）