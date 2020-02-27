【舒娃掛拍】祖高域盛讚舒拉寶娃是鬥士　難忘二人搞笑互動

舒拉寶娃縱橫網球壇多年，有勁敵亦有好友，包括男單一哥祖高域。他與舒拉寶娃因為相同贊助商而結緣，並在一同拍攝廣告而變得熟絡。祖高域多次模仿好友的場上的一舉一動。 祖高域在杜拜網球公開賽擊敗哥舒艾巴，在賽後大讚舒娃是個偉大的鬥士，職業生涯充滿光輝。

「一哥」祖高域（Novak Djokovic）出戰杜拜網球錦標賽（Dubai Duty Free Tennis Championships），在次圈輕鬆以6：3及6：1擊敗德國的哥舒艾巴（Philipp Kohlschreiber），將與卡卓洛夫（Karen Khachanov）爭奪4強席位。

祖高域在贏波後接受訪問時，方知好友舒拉寶娃高掛球拍，隨即請在場球迷以掌聲獻給舒娃。他指舒娃在職業生涯排除萬難，獲得非凡成就，「她是一個鬥士，她的職業生涯困難重重，尤其是在近年一直受傷患困擾，而她並未有放棄，一直努力地朝自己的目標進發，如今她得到這些成就，足可以生涯為榮。」

祖高域在杜拜公開賽次圈順利過關，下圈將迎戰卡卓洛夫。（Getty Images）

Novak Djokovic on Maria Sharapova's retirement pic.twitter.com/rbspe4aXf7 — Stadium Astro (@stadiumastro) February 27, 2020

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祖高域與舒拉寶娃屬於同一個球拍贊助商，二人曾經在早年一同拍攝廣告，使二人關係密切。舒娃曾經在祖高域受訪「亂入」打斷他的發言，可見感情要好。

說起祖高域與舒拉寶娃，不得不提一個久違的名字──「扮嘢祖」。舒娃正正是祖高域經常模仿的對象，更曾經戴上假髮扮好友。2013年一次表演賽，祖高域曾與舒娃當時男友狄米托夫，「複製」舒娃的發球及接發球動作，而祖高域連細微部分，如撥頭髮亦學足，使在場的球迷看得十分過癮。

祖高域曾經戴上假髮模仿舒拉寶娃。（影片截圖）

舒拉寶娃最美圖輯（按圖放大）

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祖高域戴上假髮扮舒娃：

祖高域與狄米托夫模仿舒拉寶娃片段：

祖高域與舒拉寶娃當年合演的廣告片段：