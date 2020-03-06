【體壇熱話】夏薩特赴美治足踝　觀戰NBA竟頓成「小矮人」？

皇家馬德里球星夏薩特早前在聯賽不幸右腳足踝骨折，而該名比利時國腳赴美國接受手術。「夏世三」在美國時間周三（3日）先現場欣賞達拉斯獨行俠主場的NBA賽事，更與同樣曾經效力皇馬籃球隊的當錫交換球衣。

夏薩特（Eden Hazard）在加盟皇馬後，一直受傷患困擾，在二月再度受傷，他在對利雲特一仗傷出，及後證實右腳足踝骨折，而他早前飛往美國接受手術療傷。夏薩特在進行手術前，觀看獨行俠的主場賽事，而主隊在「歐洲孖寶」當錫及普辛基斯一同攻入30分以上，戰至加時擊敗塘鵝。

或許夏薩特與獨行俠看似毫無關聯，但獨行俠的主力當錫亦曾是皇馬的一分子，當錫在加入NBA前，正正效力皇馬籃球隊，並領軍贏得歐洲聯賽冠軍，個人亦獲膺最有價值球員殊榮。

夏薩特對利雲特一戰受傷，他的表情相當痛苦。（路透社）

當錫當年效力皇馬籃球隊，曾奪得歐洲聯賽的錦標。（資料圖片）

夏薩特難得入場，賽後當然造訪獨行俠的更衣室，並與球隊當錫見面，二人寒暄數句後更交換各自的球衣，及後馬恩奴域（Boban Marjanovic）亦「亂入」與該名比利時球星握手。

身高5呎9吋的夏薩特，在6呎7吋的當錫身邊彷如一個「小矮人」，二人的身高差距甚大。及後夏薩特更與另一主力普辛基斯，「夏世三」僅到身高7呎3吋的普辛基斯的心口，相映成趣。

當錫個人獨取30分下擊敗塘鵝。（路透社）

夏薩特與達斯拉孖寶的身高差（按圖放大）

不少網民認為夏薩特相當「渺小」，其中有人改圖嘲諷夏薩特是「小矮人」，亦以對比圖顯出二人的身高差。

另外，夏薩特在當地時間周四（5日）順利完成手術，並隨即進行康復治療，力爭趕及在歐洲國家盃決賽周前復出，為比利時國家隊披甲爭標。