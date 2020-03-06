【東京奧運】敘利亞11歲乒乓女神童創歷史　勇奪女單入場券

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一個小學生能否參與奧運？可以！

11歲，在香港等於一名小五﹑小六的學生，但來自敘利亞的小女孩Hend Zaza在上周的東京奧運西亞區乒乓球資格賽中奪冠，勇奪東京奧運女子單打的出戰資格，亦是敘利亞史上首次有球手躋身奧運的乒乓球賽。

年僅11歲的Hend Zaza代表敘利亞在約旦出戰東京奧運西亞區乒乓球資格賽，與來自巴林﹑伊拉克及約旦等地的選手爭奪唯一一張奧運入場券，世界排名155位的Zaza在資格賽過關斬將，殺入決賽與比她年長31年的黎巴嫩球手爭標，結果Zaza以局數4：3勇挫對手封后，並取得奧運女單的入場券。

誕生於2009年元旦日的Zaza，將會成為今屆奧運其中一個最年輕的選手，亦是史上第5年輕的運動員出戰奧運。除此以外，Zaza同時為敘利亞創下歷史，因為從未有任何敘利亞乒乓球手在奧運中亮相，而Zaza將成為敘利亞首人。

Zaza成為敘利亞乒乓球史上首人取得奧運資格。（Twitter截圖）

延伸閱讀：最年輕職業滑板選手　11歲囡Sky Brown飛向奧運

另一名十分注目的「BB」選手，來自英國的英日混血兒﹑滑板運動員Sky Brown，大有機會代表英國出戰今屆新增的滑板項目。若果她確實在「半個主場」的東京出戰的話，屆時將會以12歲零15日之齡參與奧運。

奧運乒乓球女單項目將於7月25日掀起序幕，屆時Zaza將以11歲206日出戰，大有機會成為今屆最年輕的選手。

Sky贏過不少滑板公開賽獎項。（Sky Brown IG圖片）

港隊已奪得的東京奧運資格（按圖放大）

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