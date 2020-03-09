【意甲】C朗拿度與空氣球迷擊掌賀千場　祖雲達斯挫國米重登榜首

1000場，對一個球員而言絕對是一個重要的里程碑，若果可與全場座無虛席的主場球迷一同分享，當然是一大樂事。 C朗拿度職業生涯第1000場賽事，可惜在閉門的祖雲達斯主場迎戰國際米蘭，雖然未有球迷與他分享特別一刻，但球隊兩球淨勝國際米蘭，取得重要的3分。

意大利的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，一度打算延期至季尾的「國家打吡」，再改在今周閉門上演。國際米蘭若要力保爭標希望，今仗作客祖雲達斯不容再失。祖記在上半場連番攻門被國米門將漢丹洛域一一瓦解，兩軍在上半場互交白卷。

祖雲達斯在換邊後終開紀錄，艾朗藍斯在混戰中快腳一射得手，在54分鐘打破僵局。後備上陣的保羅戴巴拿及後擺脫艾舒利楊格，以腳面施射再下一城，在67分鐘為主隊擴大領先優勢。

結果祖雲達斯在主場兩球淨勝對手，以63分反超前拉素，重登榜首位置；國際米蘭再輸一仗後，暫以54分排第3位，但已落後次席的拉素8分。

意甲直至4月初亦將以閉門形式進行，在觀眾席上只有寥寥可數的記者。（路透社）

C朗拿度迎來生涯第1000場，該名葡萄牙球星當然正選披甲，他當然希望以入球慶祝特別的一場，可惜他在完場前補時階段兩次施射，悉數柱邊出界，在今仗顆粒無收，連續11場意甲的入球紀錄亦同時斷纜。

雖然未能在1000場取得「士哥」，閉門作賽當然大減大戰的氣氛，但C朗卻以獨特方式自己彌補。心情不俗的C朗，在抵達主場時與一眾「空氣球迷」擊掌，無損他的雅興，而賽後亦向空無一人的球場拍手致意。

C朗拿度雖然未能在生涯1000仗取得「士哥」，但無損他的雅致。（路透社）

C朗搞鬼與「空氣球迷」High 5片段：

Cristiano Ronaldo taking in this closed doors idea in the best way 😭pic.twitter.com/cJYUVMOKE6 — TC. (@TotalCristiano) March 8, 2020

生涯第1000場正式賽事，C朗拿度在18個球季中曾效力4支不同的球隊，並攻入725球，平均1.38場便攻入一球。C朗在賽後亦透過Instagram發文，表示對生涯1000場賽事感十分自豪，但沒有事情比球隊重返榜首更加重要。