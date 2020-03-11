【F1】由小型賽事鬥到F1　韋斯達賓與奧干多年的恩怨情仇

2018年的巴西站，奧干（Esteban Ocon）與韋斯達賓（Max Verstappen）由鬥車到「講手」二人多年的恩怨情仇一下子浮上水面。主角之一的奧干在潛伏一年後，在今年重返一級方程式（F1）的舞台，兩人會否再演前年火花四濺的一幕？

紅牛的韋斯達賓在2018年的巴西站中，在中段力追咸美頓下超前取得領先位置，原以為與分站冠軍不遠矣，在第44圈卻殺出一個「程咬金」，當時效力印度力量（現易名為Racing Point）的奧干在起終點大直點超越「韋少」，希望爬頭追回落後圈數，二人各不相讓，鬥法後「攬炒」收場，韋斯達賓最終僅以亞軍完賽。

賽場上「攬炒」僅是整件事的上半場，雖然賽會當時判罰奧干入維修站停10秒，因為賽會認為他是發生碰撞的「元兇」。不過，二人在賽後訪問中同樣針鋒相對，聲稱犯錯在對方身上，除了舌戰外，二人更在「過磅」量體重時發生口角及身體碰撞，更成為近年最激烈的埋身肉搏，韋斯達賓及後亦被賽會判罰社會服務令。

點擊重溫韋斯達賓和奧干於2018年巴西站的交手片段

奧干與韋斯達賓在2018年巴西站發生碰撞，使韋斯達賓失落該年的冠軍。（資料圖片／Getty Images）

二人發生碰撞後，在「過磅」時更一度「講手」。（資料圖片／Getty Images）

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奧干的位置去年由史杜爾（Lance Stroll）取代，返回平治車隊擔任試車手，在2020年再度取得F1的位置，加盟雷諾車隊與「四萬哥」列卡度搭檔。該名23歲的法國車手重返F1賽場，意味再有機會與韋斯達賓交手，究竟二人會否「仇人見面，分外眼紅」，再度擦出火花呢？

韋斯達賓與奧干，聯同現役法拉利車手陸克萊由卡丁車（Karting）年代已多次交手，在2014年一同角逐F3歐洲錦標賽（Formula 3 European Championship）時已充滿火藥味，當年二人在多站賽事中發生碰撞。雖然韋斯達賓贏得較多分站，但總冠軍最終落在奧干手上。

奧干相隔一年後重返F1，效力雷諾車隊。（資料圖片／Getty Images）

2014年奧干與韋少在F3歐洲錦標賽激烈互鬥：

韋斯達賓笑言是「報應」 奧干冀在場上互相尊重

韋斯達賓去年巴西站時成功拿回他應得的冠軍，亦曾經提及此事，他笑言因為父親而失去冠軍：「這只是生涯的一段小插曲，不用太過介懷，當年我父親在場上遇上相同的事，他當時撞向領先的蒙杜亞（Juan Pablo Montoya），使對手退出賽事，及後二人亦大打出手，或許去年（2018年）的事件是為父親償還當年的錯。」

奧干在早前的冬測時接受訪問，談及他與韋少的恩怨情仇時，強調大家是專業的車手，互相尊重才是重點：「我們過往在賽場上的一些激烈鏡頭，如今我回歸F1，不多不少帶來一些張力。不過，我們二人在碰撞事件後，各自亦有反省，大家也是專業的車手，最重要是保持互相尊重的關係，不要再度重演當年巴西站的事件。」

韋斯達賓（左）失落分站冠軍後，在頒獎台上面露不悅。（資料圖片／Getty Images）

韋斯達賓在去年巴西站奪回分站冠軍。（資料圖片／Getty Images）

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