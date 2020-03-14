【新冠肺炎】安倍晉三再打強心針　強調東京奧運不受疫情影響

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，東京奧運能否如期舉辦成疑。日本首相安倍晉三今日（14日）出席記者會時再度強調，日本將克服一切困難，奧運會將在今年夏天如期上演。

受武漢肺炎疫情影響，全球各大體育賽事相繼暫停或取消，東京奧運的命運遂成焦點。近日多次傳出奧運或會延期，但日本的奧運大臣橋本聖子早前揚言，延期或取消並非選項。美國總統特朗普亦於Twitter發文，支持日本如期舉辦奧運。

雖然日本的武漢肺炎疫情未止，但日本方面依然對如期舉辦奧運充滿信心。（Getty Images）

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雖然日本現時疫情稍寬於韓國及意大利等地，但外界依然對如期舉行奧運有保留。日本首相安倍晉三今日出席關於武漢肺炎的記者會時，再次強調奧運不會延期：「我們將排除萬難，克服武漢肺炎的挑戰，在今年夏天如常舉辦奧運。」

日本首相安倍晉三再次強調，日本將如期舉行東京奧運。（路透社）

奧運的採集聖火早在希臘時間周四（12日）舉行，可惜因為傳聖火引來大批民眾的圍觀，擔心由傳聖火變傳病毒的關係，所以希臘奧委會只好無奈取消餘下傳聖火活動，並將聖火直接傳給日本；日本將在本月26日在宮城縣展開傳送聖火，直至7月24日的開幕禮。

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