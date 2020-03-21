【新冠肺炎】武磊確診前見面　李鐵正在杜拜領國足集訓

效力西甲球會愛斯賓奴的「武球王」武磊，早前證實患上新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎），而早前曾赴西班牙與武磊見面的國足主帥李鐵，及後帶領國足在杜拜集訓。武磊確診後，全隊或需要接受隔離。

中國足協及新華社在今日（21日）下午證實，武磊在本月11日的病毒檢測後，結果呈陽性反應，並出現輕微的徵狀，現時已在西班牙家中接受居家隔離。愛斯賓奴的軍醫表示，武磊的病情不嚴重，所以無需入院治理，相信最快在4月底前便能重投訓練。

效力愛斯賓奴的武磊在今日確診患上新冠肺炎。（資料圖片／Getty Images）

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當武磊確診染疫後，內地傳媒紛紛表示國足主帥李鐵或成緊密接觸者。國足原先為準備3月底在泰國舉行的世界盃外圍賽，在杜拜集訓備戰，但外圍賽因疫情問題而押後。

李鐵在帶領國足集訓前，他在今月初曾經赴西班牙巴塞隆拿，親自觀看愛斯賓奴的主場賽事，並曾與武磊見面。李鐵成為密切接觸者，雖然據報李鐵在帶領操練時，未有出現任何不適，但引述《新浪體育》的消息指，李鐵與國足全體球員需要接受14日隔離後，才可返回內地。

國足主帥李鐵曾與武磊見面，全隊有可能要隔離。（資料圖片）

中國國家隊現時仍然留在杜拜，據報全體球員被禁私自外出，與外界甚少接觸，而他們最近有計劃回國，但仍需要等候國家體育總局的安排。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）