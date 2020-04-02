【行山．01山記】鶴咀「訓導主任」真人發聲　拆穿「演技狗」真相

鶴咀岩岸，浪濤洶湧，但遊人為取景拍照，往往以身犯險，甚至以身試法，愈行愈近海邊。 以為在鶴咀無王管？這天遇上漁護署巡邏，有位職員拿起大聲公，就像小學的訓導主任那樣，喝止遊人接近海邊。

雖然那天是星期一（16/03），但鶴咀遊人如鯽，尤其半島盡頭的岩岸，蟹洞前人山人海，更有不少人走進蟹洞內，貼近海邊，與拍岸浪濤合照。

在一片悠閒的歡樂氣氛之中，突然出現了一把大聲公的聲音，最初是不停播錄音的，提醒大家身在鶴咀海岸保護區，有很多活動都不能做，叫遊人愛護環境。不過，遊人沒有理會。

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雖然是閒日，但蟹洞前都有很多人拍照，還有人深入蟹洞，行至海邊。（顏銘輝攝）

之後，那名身穿藍色上衣的海岸公園職員就關上錄音，親自開聲，叫蟹洞內的人馬上出來，他指蟹洞頂的岩石有可能倒塌，而且遊人觸碰到海水的話可能犯法，一而再叫人離開。真人發聲即刻有效，遊人紛紛走出蟹洞。

很多遊人為了打卡拍照，不顧風險，在另一邊的岩岸，有些人走到極近海邊的位置。那位手持大聲公的海岸公園職員再「嗌咪」，呼籲他們走回來，很記得他說：「不要為了拍照而斷送生命。」

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這位漁護署海岸公園職員就像訓導主任，拿起大聲公，叫人不要靠近海邊。（顏銘輝攝）

然而，還有部分人無視他的呼籲。他再講多次，並點名說：「戴白色帽的兩位女士，我是跟你們說的。」之後，那兩人才肯離開海邊。

同行朋友笑言，那名海岸公園職員很像訓導主任。想起以前唸小學，訓導主任會在小息「嗌咪」，叫小朋友不要奔跑、不要追逐，又會叫某班同學排好隊，的確跟那位海岸公園職員相似，只是他呼籲的對像是「大朋友」。

幸好，那天的遊人還算聽話，經提點後都願意走回來，不用海岸公園職員當面警告。不過，職員離開後，新一批遊人來到，照樣走進蟹洞內深處拍照，或冒險行到接近海邊的岩石上觀浪，可見職員巡邏只能治標，難以治本。

經海岸公園職員呼籲後，蟹洞前少了很多人。（顏銘輝攝）

「訓導主任」走後，新來的遊人照樣走入蟹洞內。（顏銘輝攝）

那天在鶴咀岩岸，還有幾隻可愛的村狗，他們跑來跑去，不怕遊人，成為另類景點。牠們還會主動找遊人玩耍，其中有隻淺啡色的，向遊人擺出個可憐的樣子，乞求食物。有人心軟，分一點手上的蛋糕的給牠吃，牠馬上吃掉；但有人將一小塊蘋果分給牠食，牠就完全不理會，可見牠並非肚餓，還很偏食。

見到遊人吃東西，村狗擺出可憐的樣子。（顏銘輝攝）

海岸公園職員路過提醒，叫人不要餵牠，稱牠是村裏士多的狗，「牠常常來找遊客要食物，你看看牠那麼胖，不要餵牠吧！」有養狗的同行友人也表示，那隻狗不見肋骨，絕對不瘦。

見到牠肥肥白白，但隨時可以擺出一副楚楚可憐的樣子，我相信牠在鶴咀這個郊遊勝地已經練成一身好演技，知道怎樣可以騙倒遊客餵牠。見到人們不再餵牠，「演技狗」就走到一旁，伏在地上睡覺了。

沒有人餵，只好睡覺。（顏銘輝攝）

16項行山禮儀要注意（按圖放大）：

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建議放入背囊的行山裝備：

+ 13 + 12 + 11