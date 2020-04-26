【港足日與夜．退役後．張健峰1】生涯縱精彩　為香港足球退下來

兩個退役香港足球員，兩個截然不同的故事。 從自己的經歷，他們如何看待香港足球的前境？回望過去，到底在香港做足球員，是喜是憂？ 上回說過梁國威的故事，在他眼中「沒前景」的香港足球，卻是難以割捨。 張健峰的際遇截然不同，他是近代令人印象深刻的香港隊左閘，從冰河時期得數十人睇波，踢到全香港都想擠進球場。 歷過高山低谷，卻無眷戀地掛靴轉任教練，全因19年生涯過後一番感悟。 攝影：梁鵬威

有個「都市傳說」一直很想問張健峰：「你初出道踢流浪的時候，真的要兼職做剪報嗎？」



「梗係要啦！」他「哈哈哈」地笑，然後又瞪起大眼認真說：「不過想澄清，那時斷了腳，沒有車馬費，波糧剛好夠搭車，莫生（流浪會長莫耀強）就叫我早些回球會幫忙剪報、做些裝修工程，或去他公司幫忙送錶針，多出一份糧……其實，他是擔心我不夠錢吃飯」。

這就是張健峰初出道的千禧年代──香港足球「冰河時期」。

張健峰，36歲，2000年出道、2019年掛靴，現職香港足總全職教練，主要執教港隊青年軍。（梁鵬威攝）

當港隊也要兼職維生 高薪幻想成泡影

張峰16歲、仍在流浪青年軍的時候，有次入場睇波，一位比他年長兩三歲、在踢大球會的球員告訴他，自己的薪水加上獎金，「有咁咁咁多！我心想，你也有這樣的人工，我應該不止吧？幻想當然是美好的，誰知到我踢的時候，球市就萎縮了，踢了幾場還斷了腳……」 當時本地足球入場人數大跌，場內得數十觀眾是常態，贊助商退出，南華轉搞全華班，加上非典型肺炎（沙士）打擊，張峰成為堅持下來的少數。

現在踢香港代表隊的球員，大多在球會收入豐厚，但張健峰出道的年代，代表隊不代表什麼，沒有錢也沒有名譽，即使是梁志榮般的代表隊球員也要兼職才能維生，「我踢青年軍上來，一路有很多隊友覺得沒前景，就放棄了」。人棄我取，張峰沒有經濟壓力、也熱愛足球，受了傷仍想繼續嘗試，「那時的環境，只要肯努力，一定有機會」。

2004年，傑志在香港大球場友賽AC米蘭，張健峰（前排右一）交出助攻成為贏波功臣，時任特首曾蔭權也在場。圖中球員你認得幾多個？（傑志提供）

張健峰在母會流浪4年後，於04年轉投升班僅1年、仍是小型班的傑志，當年傑志友賽有馬甸尼、舒夫真高等超級球星壓陣的AC米蘭。球迷最難忘固然是岩布仙尼上電視台過生日，「Happy birthday to me」成為年年提起的經典，但對張峰來說，難忘是當年20歲的自己後備入替、交出一記助攻予佩迪里，令傑志2：1擊敗米蘭。



「那次好多人睇波，好開心！以為自己第二季一定有機會上陣，誰知成績不好，就輪不到我踢了，落場機會少，更不用說加人工……」心灰之下他想返回流浪，時任傑志領隊石金華勸服他留下，成為生涯轉捩點，「那時迪恩做教練，他說隊內沒有左腳球員，卻需要一個左後衛，他知道我踢過左閘，就給我機會」。 一個決定，令他留下生涯最深刻回憶──2005至06球季聯賽盃決賽，傑志對有李偉文、譚兆偉等在陣的勁旅愉園，上半場張健峰梅開二度、另一年輕球員陳肇麒也建功，遙遙領先3：0；下半場卻遭卓卓及法比奧合力追成3：3，到89分鐘，再由賓曹為傑志射入4：3一球，峰迴路轉下奠定勝局，張健峰獲選為該仗最佳防守球員。

張健峰曾兩度效力傑志，留下不少回億（按圖放大）：

「那時愉園是大球會，我們以弱勝強，特別開心，而且那場我作為後衛入了兩球！」15年前的往事歷歷在目，張峰仍說得眉飛色舞，當年的後衛大多側重防守，但翼鋒出身的他在迪恩指示下常上前助攻，如魚得水。

直到之後轉投天水圍飛馬，更加得心應手，「有（李）康廉、伊達、卡利祖，最重要的是那時的外援好信任本地球員，伊達為何受歡迎？因為他能力高卻沒架子，落場會傳球給所有人，不像有些外援只會傳球給外援」。儘管飛馬時代最終未能贏得錦標，張峰仍回味：「深刻在很開心，很開心地贏不到冠軍！踢出來的風格，令教練和球員也滿意」。

張健峰生涯晚期效力過不同球會（按圖放大）：

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當生涯看似圓滿 卻因自小缺乏意識而留憾

由細到大都沒人告訴我有這條路，我也沒想過可以出外踢波。

張峰自言，27、28歲之時已贏盡所有本地錦標、獲選過最佳十一人、也是香港代表，生涯算是圓滿，卻仍有一個遺憾。2014至16年間的世界盃外圍賽也是他「最難忘」清單之一，2015年11月17日，香港在坐滿超過6000人的旺角大球場0：0賽和中國，賽後主場球迷久久未散，港隊全軍在金判坤帶領下走遍每一個看台致謝。隨之而來的，就是許多中國國內球會向港隊球員伸出橄欖枝，張峰也是其中之一，獲中甲球會邀請，最終卻因球會（南華）早已有積施利北上，管理層不想再放走主力，加上張峰本已成家，轉會終未成事。

遺憾不單是沒有外流，更是從沒有外流的「意識」──這個他往後相當重視的名詞，「沒有外流，最大原因是由細到大都沒人告訴我有這條路，我也沒想過可以出外踢波」，從小到大沒準備過，機會突然出現，縱使多想去，卻已太遲。 南華之後，張健峰曾外借回母會流浪，再轉投東方，在這大球會盡了力練習，卻爭不過年輕人，「讓我選，也會選擇黃梓（浩），我就提出外借到其他球會」，他在2000年開始的職業足球員生涯，終在去年於元朗作結。「就是靜悄悄地離開」，他如此形容自己的結局。在35歲之時淡然離場，卻是因為對香港足球仍存希望。

在香港效力過多間球會，張健峰在不同球隊也有好友，圖為他與南華時代的隊友艾華交談。（梁鵬威攝）

當香港足球仍存希望 卻有必需解決的難題

一開始會嬲，覺得有冇咁差？之後不想面對，覺得沒理由這樣，到最後冷靜去想，就知道真的要改。當去面對，要知道大環境如此，不去改、不去想辦法去做好，未來十年都不會變。

張峰由「冰河時期」開始踢到現在，從職球員比觀眾還多、到現在場均數百到數千球迷，加上不少贊助商投資增加了，自然覺得香港足球多年來的變化是正面的，「好多人說現在球圈不好、好差、無人睇，但當我回望自己試過幾十個人睇波，不會覺得現在比那時候差。現在不是最好，但有向好的希望」，現在，香港代表隊球員也不用再兼職維生，薪金也是行業發展最實際的指標，至少在疫情前，本地職業球員薪金水漲船高，「什麼沒前景？現在不少人月薪十多萬，我常覺得，行行都有人搵到錢、也有人豉油撈飯，不能說你搵唔到，就說那一行沒前景，我一直是這樣想」，他堅定地道。

這份盼望，是他決心成為教練的原因之一， 但這決定並非一朝一夕，4年前，有兩個人對他有決定性的影響──一位是日籍教練導師足達勇輔，另一位則是長子Aiden。

足達勇輔（左）在2016年加入足總成為菁英發展教練，2018年離隊，許多曾與他共事或獲他指導的年輕教練，都表示深受啟發。（HKFA）

2016年，張峰參加亞洲足協B級教練牌照班，導師足達勇輔引導他透過作為球員的經驗總結出許多問題，其中一個令他決心掛靴的，正是本地球員老化的情況：「足達常以問題啟發我們思考，他曾問我，為何香港這麼多老將？為何老將都是主力？」他坦言，要直面本地足球許多問題之時，一開始覺得難以接受、甚至覺得憤怒：「有冇咁差？」然後是不想面對，最終冷靜下來、面對現實，「這問題頗值得探討，說到尾就是環境問題，在香港，23、24歲仍被視作年輕球員，而且每季比賽場數少、比賽時間不足，到很了解足球是什麼一回事，已經30歲，多踢一兩年，體力就下降了，成熟的時期太短。」這些問題，不會只因薪金上漲而消失。

同時間，自小熱愛足球的兒子Aiden開始接受足球訓練，從Aiden的情況，張峰看到足達點出的問題，加上自己的反思，他終於認知到香港足球要進步，有些問題必需解決，「當去面對，要知道大環境如此，不去改、不去想辦法去做好，未來十年都不會變。要解決問題就要有條件，我要先有這條件」──就是以教練身份，在球員年小時開始灌輸正確意識、及提高要求。張峰在2019年在香港足總開辦的亞洲足協A級牌照班，獲主講的郭家明指點，再受啟發，更決心學以致用，正式踏上全職教練路。

張健峰作為香港足總僅有的兩名全職本地教練之一，年資不深，卻已遇過許多挑戰。（HKFA）

張峰作為教練，有什麼理念？他在足總任全職教練的時間未足1年，卻已經歷過許多嚴峻考驗，像帶領受「飲酒事件」困擾的香港U18出賽，遇到什麼挑戰？面對兒子成為職業球員的願望，他又有什麼回應？

請留意下一集《港足日與夜‧退役後》。