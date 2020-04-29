審計報告．足總篇2｜聘前港足主帥程序錯亂　前行政總裁涉瞞關係

審計署今日（29日）公開有關香港足球總會的調查報告，當中提及足總於管治、人力資源管理、入場人數與收入，以及表現衡量跟其他行政事宜等方面的漏洞。 當中在人力資源管理方面，報告特別提及招聘前港足主帥加利韋特（Gary White）一事，直指當中涉嫌違反程序，而時任行政總裁薛基輔，亦未有完全申報利益。

足總在2018年9月公布英格蘭籍主帥韋特將上任港足主帥，當時仍任足總董事的梁芷珊已炮轟足總招聘程序「出錯」。雖然韋特最終仍能繼續帶領港足出戰，更助港隊取得不俗成績，但他於領軍不足3個月後就請辭，轉往日本發展。

審計署在報告中公開招聘韋特的時序，指時任足總行政總裁薛基輔在2018月7月3日，即港足主教練職位截止申請日期（6月23日）後10日，才通過電郵將韋特的申請送交人力資源部。報告稱薛基輔雖在電郵中表示自己在截止申請前收到該份申請，但並無文件記錄能證實收到該份申請的日期。

韋特在2018年9月上任港足主帥，原定簽約至2020件年3月31日，惟最終上任僅3個月就離職。（資料圖片）

重溫加利韋特帶領港足的熱血時刻（按圖放大）

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申請疑違兩程序 足總利用酌情權接納

審計署直有關招聘申請雖在截止日期後收到，亦非經正式渠道送交（招聘廣告中訂明的人力資源部），卻同樣卻獲人事經理酌情受理，然而足總並無文件交代運用酌情權的理由。

報告又透露當時招聘小組由薛基輔及技術顧問郭家明組成，二人均在2018年7月17日簽署利益申報表格，表明並不認識9名獲選接受面試的申請人。不過，審計署發現薛基輔曾在其他足總記錄中表示，自己本身認識韋特並曾數度會面，因此涉嫌未有完全申報兩人關係。

加利韋特（左）當日與行政總裁薛基輔一同會見傳媒，後者被指未有在招聘前完全申報兩人關係。（資料圖片／高詩琦攝）

面試評核表格未作實 董事局卻已任命新帥

審計署又發現，招聘小組雖在2018年7月17至19日間跟申請人進行面試，但有關評核表格在董事局通過任命韋特為主教練（2018年8月2日）前，僅得到薛基輔簽署確認，另一位招聘小組成員郭家明，則待至2018年8月16日才簽署，惟足總已在2018年8月8日與韋特簽訂僱傭合約，合約期至2020年3月31日。

足總前行政總裁薛基輔早於2018年9月尾約滿離任。（資料圖片）

建議足總制定政策 確保成員遵守程序

民政局在報告中就此事回應，指當局早前接獲有關招聘主教練的投訴，在審查足總提交的相關文件後，已在2018年9月發信予對方表達關注，並建議向足總董事局反映。而足總於2018年10月至11月期間，已對員工招聘政策及程序進行檢討及修訂。

不過審計署補充稱，有關修訂未能針對解決不足，署方認為足總需制訂政策和程序，以處理在截止申請後才收到的申請及非經正式渠道遞交的申請，同時確保貫徹施行經制定的政策和程序。在有充分理由偏離經制定的政策和程序的情況下，足總需記錄偏離的理由；並徵求董事局批准聘任前，需先由招聘小組所有成員妥為簽署面試評核表格。

利益申報方面，署方建議民政局敦促足總訂明招聘小組成員，除與本身關係密切的親友外，必須申報其他關係；清楚訂明在什麼情況下應另作面試安排；以及制訂安排以解決另作面試安排所涉及的潛在利益衝突。

疫情下的港超聯：（按圖放大）