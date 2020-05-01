【體育熱話】郭偉亮滑雪擁抱自由　從狂摔骨折　到煉成骨子裏的型

覆蓋着白雪皚皚的滑雪道映入眼廉，MV中的郭偉亮（Eric）瀟灑地滑行穿梭在鬆雪與樹林之間，歌詞第一句是鬼馬調皮的「去滑雪唔戴滑雪鏡」，確實是切題的造作又「懶型」。為了拍出有型畫面的他苦練花式滑雪，「不少人初接觸滑雪都是為了想型，然而當你不再狂摔、在雪山飛馳的時候，自由才是滑雪的真正魅力。」 「型」可以有一百種模樣，追求更高滑雪境界的Eric Kwok，型在骨子裏。

「Eric Kwok」、「Ironman」，卻甚少人會以他的中文名字郭偉亮作稱呼。有天同事說要訪問「Eric Kwok」，我連番確認是音樂人的那個Eric Kwok、即「Ironman」的Eric Kwok，還是有名運動員真的叫Eric姓郭。在他的新歌「Ripboy」發布前，確實不大知道原來他熱愛滑雪。他的「興趣是滑雪」，與他「熱愛」滑雪，對我來說是不同的，因為經得起時間的堅持，才叫熱愛。

郭偉亮6年後再推出新歌，以自己喜愛的東西──音樂與滑雪結合在一起，湊成了與體育版的「一期一會」。（黃舒慧攝）

相隔6年才再推出以滑雪為題材的新歌《Ripboy》，Eric Kwok罕有出現於體育版。從前組合「Swing」時期的歌曲是青春的回憶，他作給歌手的歌更是耳熟能詳，卻從來不知道他熱衷運動的一面。「因為想不到令我感到興奮的題材，直到把兩種喜愛的東西、滑雪和音樂結合在一起，我一直都很想把滑雪融入音樂，今次終於讓我想到歌詞想表達些什麼，就想到拍滑雪的MV。」

「細細個已經玩滑雪，我很喜歡那種自由的感覺。」他喜愛在雪山上自由滑行的感覺。（黃舒慧攝）

MV畫面中的寂靜銀白取景於二世谷（又可稱新雪谷），是日本北海道西南處積丹半島南側的山岳丘陵地區總稱，該滑雪場以擁有世界罕見的高品質粉雪見稱。擁有超過20多年滑雪經驗的他由1998年開始每年都會去二世谷滑雪，最難忘的一次可算是數年前滑過一條鐵通時，這個高難度的動作令他手臂骨折。這次為了再度挑戰自己，他重返同一個地方不斷嘗試，克服這個陰影並最終挑戰成功。

Eric為了MV而挑戰花式，「跳鐵通『撻』足3日，每日撻十幾廿次，如果沒有墊Pad應會骨裂。」（影片截圖）

滑雪是好玩、是型，可是學滑雪的過程卻不怎麼好玩、甚至是「非常不好玩」。你得克服種種心理、體能、與技能的障礙，過程中不但會跌倒，而且還會跌很多次、很多很多次。滑雪就是從摔倒中記取教訓，記住什麼姿勢是錯的。Eric坦言：「我3年前試過拗了左手和左腳，嚴重拗柴，就是因為玩花式。其實我滑了那麼多年雪都未試過受傷，一玩花式就要付出代價。」他在兩年前玩鐵通時又再斷了手，休息了近一年不敢再玩，「有陰影，直至去年知道一定要拍這個MV，便的起心肝去克服這個恐懼。」

樣子酷似「Ironman」也非真的銅皮鐵骨，看到他在鐵通躍起時摔了一次又一次，臀部落地四腳朝天、摔地後再滾了個圈、手臂直撞鐵通，屢次失敗讓這名唱作人竟也經歷了運動員的心境。

最大樂趣是當你做到個Trick，第一次是「正啊！」，但你成功做到一次，不代表每次都做到，當你十次有九次都得的時候，是很有滿足感的。 Eric Kwok

Eric坦言在嘗到滑雪的樂趣與自由前，就是不停的摔。（影片截圖）

首次挑戰跳崖 最愛玩「Back Country」

不怕摔，勇於挑戰是王道，除了那條鐵通，他為了拍攝MV首次挑戰跳崖。畫面很型，卻是他「賣命演出」，他在拍攝花絮中不諱言「Very scary」，平日一副酷酷表情的他有點驚魂未定說：「很恐怖，雖然是好玩，但我不知道自己會在空中停留多久，感覺像是永遠。」在日本滑雪朋友口中屬「Advance」級數的他，近6、7年喜愛玩Off Piste（雪道外野雪），意即在滑雪場指定區域以外滑雪，「不跟正常道路，去後山、有機會雪崩的地方，好玩在沒什麼人、雪好『正』，但問題就是會有雪崩的危險。」

超速飛翔的快感，是滑雪的魅力，他坦言最喜歡在粉雪上飛馳的「Back Country」（山岳滑雪），「着住雪鞋行上山，自己揹住裝備滑下來，我就好鍾意，因為那是很自由的，最自由的感覺就在那裏。」眼神流露出響往。

為了拍攝，Eric重返摔斷手的地方不斷嘗試，克服這個陰影並最終挑戰成功。（黃舒慧攝）

Eric認為「型」是可以藉外在、物質等營造，但在他心目中真正的型是內在美，是由骨子裏散發出來的型。（黃舒慧攝）

內在美是比我們一般認為型更加型，是真正的型。 Eric Kwok

看到他激起大片的粉雪浪花、在雪山飛流直下的身影，很型。問Eric Kwok對型的定義，他道出了重點，型，不是僅流於外表；擁有些什麼、你架車好型、你件衫好型，物質某程度上可以令到一個人型，然而在他心目中對型另有看法。「這個人很『夠疆』，好型；好有自己的想法，例如有錢的都不住屋，他喜歡『瞓街』，他不喜歡被社會控制住，喜歡自由自在，我會覺得是很型的事。又例如很有錢的人捐贈很多錢予窮人或有需要的病人，但從不告訴別人；幽默感常令人發笑等等，我都覺得好型。內在美是比我們一般認為型更加型，是真正的型。」他補充笑道：「扮型是永遠最唔型。」

「因為多了朋友玩滑雪，一年去兩次，今年分開計差不多去了共30日，但就真的因此而進步了，這是最令我開心的。」（黃舒慧攝）

6年後再推出新歌，言談間都能感受到他的興奮，他說疫情下大家都被困在家，希望能藉這個MV讓大家感受活力：「看一下雪山、不同的景色，想讓不滑雪的人都知道滑雪是什麼一回事，一種很自由、很『正』、有速度，或者好型的事。如果你滑雪的，也希望我的表現對得滑雪的人住吧。」他說，每個人都是「Ripboy」，只是不同程度而已，為什麼每個人都想型？因為都想被接納、被喜愛。

「大家因疫情被困在家，看來看去都是同一類型的東西，這個MV比較不同，帶你去雪山、感受滑雪的自由。」（黃舒慧攝）

「今次由作曲、參與填詞、MV拍攝自編自導自演，還有第一次剪接，全部都是心機和時間，所以今次是不能賴，出了什麼事全部都關我事。」Eric Kwok除了外在的型、唱作才華的型，還型在克服傷患與搏擊恐懼的「夠疆」，傾盡心力投入於熱愛的事。

6年後的Eric Kwok 眼中的自己是⋯⋯（按圖放大瀏覽）

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