【英超】阿仙奴撐復賽　利物浦三緘其口　半數球隊反對中立場作賽

英超期望6月復賽，但Project Restart提出後，各界反對聲音不絕。有英國傳媒最近透露20間球會取態有什麼不同，阿仙奴積極支持，只差6分就可封王的利物浦卻是默不作聲。

因新型冠狀病毒（Covid-19）疫情影響，英超3月停擺至今仍未有確實復賽日期，2019至20年球季仍有總共92場比賽未踢。英國傳媒早前透露，英國政府有意利用足球讓國民找回士氣，為復賽開綠燈。

雖然英超最近推出Project Restart，但外界反對聲音不絕，當中更有不少名宿，如加利尼維利就質問英超賽會，「復賽要害死多少人才心息」。

Project Restart困難重重。（Getty Images）

雖然餘下的92場比賽，幾可肯定會以閉門方式完成，但如何舉行仍有不少爭議。有傳英超或許會找中立場地去完成這些比賽，更有澳洲「伸出援手」表示樂意借出場地給英超，但據英國傳媒《The Athletic》指出，已有半數球隊反對中立場作賽這提議。

阿仙奴積極支持復賽計劃。（Getty Images）

利物浦正權衡輕重。（Getty Images）

計劃復賽仍只處於剛起步階段，困難重重，但有指阿仙奴是計劃的最大支持者，主因都是「錢」。停賽令各隊進入財政「寒冬」，《The Athletic》更表示這段時間令「兵工廠」失去足有4場比賽收入的金額，而且這支倫敦球會有機會被直播商要求退還轉播費。

與多支英超球會一樣，阿仙奴早前宣布的停薪留職計劃是建基於完成今個球季，所以才會大力支持復賽，盡量減少損失。

英超球會疫境見真情 ：

+ 8 + 7 + 6

熱刺反對復賽，背後動機未明。（Getty Images）

利物浦三緘其口 熱刺反對復賽

至於再贏兩場就可提早奪標的利物浦，在這個時候未有如阿仙奴般積極呼籲其他球會支持復賽，反而在一邊默不作聲，似乎仍在權衡輕重，「靜得像獅物人面像一樣」。

有部分球隊反對復賽計劃，如阿仙奴死敵熱刺。據稱熱刺總裁利維對Project Restart抱反對態度，但就未有講出反對理由。熱刺的「糧單」在聯賽20隊中是最多附帶條約的一隊，球員只要達成特定條件就可得到一定獎金，未知是否想慳獎金才作出反對。

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