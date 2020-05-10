港足專題．青訓路向6｜球員媽媽做專用攝影師　學懂放手收穫更多

談及香港足球青訓，外界普遍將焦點放在足總、球會及球員身上。不過家長在年青球員踏上職業足球路前同樣扮演重要角色，沒有他們做最強後盾，小孩又如何放心追夢？ 今年初加盟葡甲球隊科瓦彼達迪（Cova da Piedade）的香港青年代表隊成員梁𧙗維（一仔），正正獲得父母提供無條件支持及配合。媽媽Renee被兒子的熱情與堅持打動，走入不熟悉的足球世界，更願意學習拍攝短片，只希望為兒子留下成長回憶，「能跟他一起走過球場上的喜怒哀樂，這段人生才算精彩。」 攝影：盧翊銘

有別於過往傳統的大家庭觀念，香港出生率自70年代起逐漸下降，現時每個家庭平均「一個起兩個止」，子女在父母眼中更「身驕肉貴」。

曾帶領「堅家軍」由青年軍踢到港超聯的現任東方龍獅主帥李志堅指，若要求父母放手讓兒子踏上足球路，無疑是一種賭博，並非個個都願意。「家長非直接受惠的那一位，而子女踢波或令他們有損失。所以他們總有一萬個理由去放棄——讀書升學，首先當然是找足球訓練『開刀』；有時小朋友說了粗口，也會歸咎於踢波。」

李志堅稱如球員在求學時期運動天賦出眾，更難免會被各項運動的校隊「搶人」，能堅持留下來踢足球的，最後又有多少個？「足球隊最多也只可為學校拿一面金牌，而且由11個人瓜分；但如運動員選擇跑步，100米、200米加上接力項目，金牌數目倍增，這都是足球輸蝕的地方。」

李志堅（左三）從地區球隊開始、由小培養「堅家軍」至奪得港超聯冠軍，他坦言過程中遇過不少家長令球員放途足球。（資料圖片）

足球路上必遇挫敗 家長也需全心奉獻

如果家長不支持，要堅持追逐足球夢是空談。

一度成為香港球迷熱話的戴偉浚，曾先後到英甲貝利、牛津聯及英超狼隊U23落班，其父戴文康現於東方龍獅擔任會務發展總監。

他受訪時也肯定家長在青訓中擔當的角色，「以我兒子為例，到英國落班的話，15歲前就必須擁有歐盟護照，所以全家都要移民配合，但他在英國首3年都沒有比賽，即使在富咸青年軍內能力排行中等也不獲合約，難免有強烈挫敗感，這時正需要父母推動。」

東方龍獅今年透過「Project E」拓展計劃，協助小將梁祐維（一仔）加盟葡甲球隊科瓦彼達迪，戴文康作為過來人，事前就特別要求一仔的家人隨兒子訪葡至少兩次，「告訴他們當地周日如死城，兒子生活會很悶；冬天天氣也十分寒冷，踢足球會很辛苦。讓父母了解真實情況，才能確保他們也全情投入與奉獻。」

戴偉浚（中）的父親戴文康（左）現時主力負責球會青訓等發展事務。（資料圖片）

即使我們不熟悉拍攝或用社交網站，為了他亦慢慢學懂。有人說這樣很辛苦，但其實我很享受每個與他一起的時刻，看他比賽就是我的最大的娛樂。 梁祐維媽媽 Renee

為愛兒學攝影 不折不扣的廿四孝父母

慶幸的是，一仔的雙親是「廿四孝父母」。

兩人無論日曬雨淋，也甚少缺席一仔的比賽，即使是遠至葡萄牙，或是隨港足青年代表隊作客，也可看見其身影。他們分工合作，一人拍片、一人影相，為愛兒留下回憶。

訪問期間Renee問記者有關社交網站的問題，原來她希望為一仔開設個人專頁。「人生經歷很珍貴，希望他能留念，或透過重溫片段去改進。所以即使我們不熟悉拍攝或用社交網站，也願意花時間去學習。有人問我，這樣做不辛苦嗎？其實不會，因我已愛上足球，也很享受每個與兒子一起的時刻，看他比賽是我們兩夫婦最大的娛樂。」

一仔隨港隊到外地比賽，爸爸（右一）、媽媽（左一）及弟弟（左二）不時親自前往當地打氣。（受訪者提供）

一仔父母為兒子拍下足球生涯每個精彩時刻：（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

Renee這日特別請假，陪同一仔接受訪問，拍攝間也不時向愛兒遞上紙巾及水，看得出她對兒子感到十分自豪。一仔透露，在返港自我隔離的兩周期間，雙親都會盡量留家陪伴，更購買了兩部PS4予他跟弟弟，解悶之餘又不用「爭機打」。

「知道他們為我付出了許多，對這種無私奉獻很感動」，一仔邊說邊望向媽媽，「自己做任何事也毋需擔人家人反對，這種精神上的支持，就是最大的鼓勵。」

訪問期間Renee特意到附近的便利店買水，好讓愛兒解渴，暖意滿瀉。（盧翊銘攝）

他或許並非最叻，但他熱愛足球，由基本功欠奉，到自行加操練習，感受到他很用心地去做這件事。他都能全心去追夢，我又怎可不支持？ 梁祐維媽媽 Renee

無條件支持 只要他喜歡就好

在香港要談足球夢，部份年青球員也難過家長這關。一仔的家庭雖能為他在資源上提供一定支援，但也不算富裕。可是在兒子職業足球前途充滿未知的情況下，Renee仍願意無條件地送上支持。

她認為愛兒的目標，才是最值得她考慮的事，其他一切都不重要。「年青人有目標才有動力、更容易邁向成功。行行出狀元，人生未必要讀書才精彩，他或許並非是最叻的球員，但當看見他由基本功欠奉，到自行加操練習，就明白他很熱愛足球。他都能這麼用心地去追求夢想，我又怎能夠不支持？」

看見一仔在足球路上踏前了一大步，Renee臉上總不經意地露出笑容。（盧翊銘攝）

意料不到的收穫 成長不止於足球

年青球員追夢是感性的，父母則大多以理性角度分析利弊，思前想後。Renee稱全家曾召開家庭會議，討論一仔是否應外流葡萄牙，「在香港可以獎學金計劃或運動員身份入大學，路向相對清晰；而他卻是Project E首位赴葡學員，沒有前車可鑑，在不熟悉的國度生活，難免會擔心他。」

不過經過接近兩年的葡國生涯，Renee才發現自己當初想得太多。兒子在外闖後，成長不限於足球，處事成熟，待人也變得細心，「他懂得做家務、照顧自己生活上的大小事項，也學會考慮別人感受，明顯獨立了很多。最重要是他的眼光看得更闊，了解各國文化及足球水平，學到書本以外的知識，這樣的人生才算精彩。」

能跟兒子一起走過喜怒哀樂，在場上流下淚與汗，Renee（右）指一切都是意外收穫。（受訪者提供）

追夢就是要豁出去，愈想只會愈負面，令夢想更難實行，遇上困難才逐一解決吧！ 梁祐維媽媽 Renee

從事保險行業的Renee認為，任何事有得也有失，希望香港其他家長也懂得放手，讓孩子尋找理想，別讓年青球員錯過追夢的黃金年齡。「愈想只會愈負面，令夢想更難實行。追夢就是要豁出去，切忌望轉頭，要做就做到最好，遇上困難才逐一解決吧！」

即使最後成功與否，她認為過程最重要，「能夠跟兒子一起走過喜怒哀樂，在場上流下淚與汗，這些經歷令我得到很多，也都是我當初沒有想過的。」

一仔（中）在葡萄牙簽下人生首份職業合約，Renee（右）一直陪伴在側，見證這歷史性時刻。（受訪者提供）

「想跟爸爸媽媽說，很感激他倆支持我走職業足球這條路，希望長大後能有多些收入，回報他們。」現時只得18歲的一仔年紀尚小，報答家人的方法就是這樣簡單直接。

但一仔不知道的是，其實媽媽每早單是接到他從葡萄牙打來的電話、親眼看着他簽下職業合約，已相當滿足。「他第一次代表香港（青年軍）參加亞洲錦標賽外圍賽，奏起國歌的一剎，感覺他頓時成長不少。最近在葡萄牙看見他高舉科瓦彼達迪球衣時也很感動，很高興兒子終在追夢的道路上跨進一大步。」

為了兒子的夢想，Renee投放了心血與資源，但結果如何，始終也要視乎一仔自身的努力。她沒有給予對方太大壓力，「我不一定需要他養我，最希望他專注走好這條足球路，不要讓自己留有遺憾，在葡萄牙發光發亮。」

父母在青年球員的成長路上尤其重要，希望更多家長們放手讓子女追夢，成就更多職業足球員。（按圖放大）