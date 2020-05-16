【英超】恩哈路為曼聯長約家中狂操　表心迹冀在奧脫福掛靴

尼日利亞前鋒恩哈路在年初夢想成真，以借將身份加盟曼聯，偏偏卻遇上新冠肺炎疫情，上陣8場後未有機會再度披起「紅魔鬼」戰衣。 英超仍未落實復賽日子，恩哈路借用期即將屆滿，早前上海申花已表明將收回該名尼日利亞國腳。不過，恩哈路的私人教練透露恩哈路的心跡，希望餘下的足球生涯亦留效曼聯。

在今年冬季轉會窗完結前，恩哈路（Odion Ighalo）由中超的上海申花「壓哨」外借至曼聯，成為紅魔鬼前線的及時雨外，亦成就他自小的夢想。該名前屈福特箭頭加盟後表現亮眼，上陣8場便攻入4球，更多次傳出曼聯將他買斷的傳聞。不過，早前英國傳媒指上海申花「獅子開大口」，開出2000萬英鎊的叫價，成為恩哈路續效曼聯的阻力。

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恩哈路加盟曼聯以來，在8場內攻入4球。（資料圖片／路透社）

因中國武漢的新冠肺炎蔓延全球，英超聯賽被迫由3月停賽至今，雖然賽會及政府積極討論復賽事宜，但至今仍未落實日子。

恩哈路外借曼聯的合約直至6月底，就算英超在6月中復賽，恩哈路為曼聯披甲的機會已是少之又少。尼日利亞國腳曾多次表明希望續留曼聯，希望延長在紅魔鬼的日子。

恩哈路為正式加盟曼聯 自願減一半人工

恩哈路在借用期將在6月底屆滿，他希望繼續留效曼聯。（資料圖片）

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回歸中超抑或續戰英超，決定權似乎並非落在恩哈路的手上，面對未知的未來，恩哈路保持正面思維，即使在留家期間，仍然「日夜鍛鍊去取勝」，希望贏得一紙曼聯的長約。

恩哈路私人教練Ekemini Ekerette接受足球網站《Goal.com》訪問，表示恩哈路在尼日利亞的家中，除了緊遵曼聯安排的個人訓練時間表外，更在休息日加操高強度訓練，確保自己維持最佳狀態。

恩哈路私人教練盛讚他的態度正面，是一個極佳的運動員。（Ekemini Ekerette Instagram截圖）

Ekemini盛讚恩哈路是運動員的典範，十分自律，亦非常認真對待所有訓練。無論球季重開與否，他也會繼續努力訓練，並準備好隨時回歸賽場，希望以最佳狀態在復賽後貢獻曼聯，「他（恩哈路）非常享受在曼聯的日子，他告訴我，蘇斯克查相當滿意他的表現，而他認為自己可貢獻更多，並希望留效曼聯直至掛靴。」

恩哈路除了體能訓練外，他已接受一些觸球訓練，而他在尼日利亞大宅中的足球場，與家人「鬥波」聚天倫，亦可保持個人狀態，一舉兩得。

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