消委會Power Bar報告｜分析12款能量棒　留意糖分還要睇膳食纖維

行山遠足及長跑長時間消耗體力，有些人會選擇帶能量棒（power bar）在身，補充能量。消委會抽取坊間12款能量棒，比較它們的營養及能量含量。消委會還提醒大家，運動前、後及期間要選擇不同類型的能量棒，否則有可能令腸胃不適。

消委會測試多款能量棒。（消委會圖片）

消委會抽取市面上來自11個品牌的12款能量棒，能量最高的一款是Pro Bar的「Base Protein Bar – Cookie Dough」，一條就有290千卡，比一碗白飯（260千卡）的熱量還要多。消委會的報告指，一個體重55公斤的成年人需要跑5公里，才能消耗這條能量棒所提供的290千卡熱量。

在熱量排行第2的是Clif的「Bar – Peanut Toffee Buzz」，一條有260千卡能量。頭兩位的能量棒，也是重量最重的兩款；有趣的是，Pro Bar的「Base Protein Bar – Cookie Dough」是12款產品之中最貴，大約零售價36.9元，但Clif的「Bar – Peanut Toffee Buzz」只是19.9元一條，為是次測試中最便宜的能量棒。

選購能量棒時，除了考慮價格及熱量，還要留意糖分、蛋白質及膳食纖維等成分。消委會問過香港營養學會，行山及長跑人士在不同時間應該選擇不同營養含量的能量棒。

運動前，選擇含適量蛋白質及豐富碳水化合物的食物，確保運動時有足夠能量，蛋白質亦令人有飽足感，但不應選擇高脂肪及高膳食纖維，因為要長時間消化，或引起腸胃不適。

運動時，選擇含糖、低脂肪及低膳食纖維，因為糖分消化時間快，可讓身體盡快吸收能量。如果有適量的維他命B雜，可助身體轉化碳水化合物及脂肪為能量。

運動後，除補充碳水化合物，還可選擇豐富蛋白質食物，加強免役力及補充運動時消耗及修補肌肉。若運動時間在60分鐘之內，屬於短時間，消耗能量不多，不需要額外吸收能量。

哪幾款能量棒最適合行山或長跑等長時間莓運動？按圖放大：

在12款能量棒之中，哪款較適合運動前或運動時進食？Overstims的「Authentic Bar – Chocolate Chips – Peanut Crunch」、上文提過Clif以及PowerBar的「Protein Plus Bar Vanilla – Caramel Flavour」在糖分排行前3名，分別每條有21.1克、21克及19克糖。

這3款高糖能量棒的脂肪含量不高，每條脂肪在10克之下，在今次調查的12款能量棒中排名中游。在膳食纖維方面，這3款能量棒同樣未到高纖的水平。

運動後可進食足夠蛋白質的食物，修補肌肉，在今次比較的12款能量棒中，Think!的「High Protein Bar – Chunky peanut Butter」以及上文提過能量最高的Pro Bar「Base Protein Bar – Cookie Dough」每條都含20克蛋白質，並列首位。

這兩款最高蛋白質含量的能量棒，脂肪含量在12款產品中屬偏高。蛋白質高較難消化，而且值得一提的是，Think!的那一款沒有含任何糖分，若根據營養師的指引，看來不建議在運動期間食用，較適合在運動後補充蛋白質進食。

消委會的報告稱，高脂肪及高膳食纖維的較難消化，減慢糖分吸收，有可能影響運動表現，不建議在運動前及運動時食用。在12款能量棒之中，Hammer Nutrition的「Hammer Bar – Chocolate Chip」每條含脂肪13克及膳食纖維11克，兩項數據皆是測試產品中最高，似乎這款能量棒不太適合在運動前及期間食用。

最後，能量棒普遍是高能量及高糖分食物，適合在運動前後及期間食用，不宜在平時當作小食。

其他消委會報告：

【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑 有對最易入水但濕地最強