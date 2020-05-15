【新冠肺炎】德甲重開若順利勢成強心針　英大臣再開腔撐英超復賽

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全球球迷本周末的眼光同樣注視着德甲，若順利復賽，相信將為其他正準備重開的聯賽注下一枝強心針。

積極籌備復賽的英超，掌管體育事務的大臣杜永敦開腔表示，支持英超在安全的情況下復賽。

經歷近兩個月的停擺，德甲鐵定在本周六（16日）重開球季，成為首個重開的五大聯賽。德甲賽會早前訂立多個守則，希望賽季可以在安全的情況下順利進行，管理德甲及德乙的德國足球聯賽賽會（DFL）在周四發表聲明，由今周賽事起將採用早前國際足協實行的5個換人名額，可以3次作出調動，每次最多換出兩人。

在聲明中同樣提及，若果聯賽被迫再度停賽的話，將不會再一次重開球季，賽會將討論計算最終排名的方法。

傳摩連奴要求延遲復賽　熱刺主帥聲明反擊自稱心急如焚

德甲球隊積極為復賽操練：

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一旦德甲順利復賽，對正積極準備重開的英超及意甲亦有正面影響，掌管體育事務的英國大臣杜永敦（Oliver Dowden）與英格蘭足總及英超賽會等完成會議後，再度支持英超在6月回歸，「政府十分歡迎英超復賽，但必須將球員﹑教練及所有工作人員的健康放在首位，現在正等待足總及賽會方面落實細節。若英超重開的話，球迷可安在家中透過電視直播欣賞球賽，對球迷及球會也有好處。」

除了英國政府官員及球迷希望英超回歸外，熱刺主帥摩連奴同樣非常渴望復賽，英國《每日鏡報》透露摩連奴再度「寸王」上身，在與其他領隊會議時，諷刺其他擔心復賽的主帥，「若果依然擔心的話便留家收看德甲直播」，可見他對復賽的渴求。

熱刺主帥摩連奴非常希望復賽，更被英媒爆料他在會上再爆金句。（資料圖片）

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